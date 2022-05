Vestiti lunghi da cerimonia: la moda estate 2022

L’estate è il tempo, complice anche le giornate di sole, di eventi e celebrazione di riti, quali matrimoni, battesimi o cresime. Per partecipare, si ha bisogno dei migliori vestiti lunghi da cerimonia che si possono trovare a ottimi prezzi e da scegliere in base a cosa propongono le tendenze del periodo.

Vestiti lunghi da cerimonia

Non appena si pensa a un evento, che sia un matrimonio o anche una celebrazione come un battesimo, la prima cosa da organizzare è sicuramente il tipo di vestito da indossare. I vestiti lunghi da cerimonia sono perfetti da indossare in estate per queste occasioni, anche perché sono leggeri, freschi e sbarazzini grazie ai materiali con cui sono realizzati.

Sono i classici long dress che hanno la particolarità di dare subito un tocco sofisticato ed elegante a qualsiasi outfit.

Sono abiti pratici, confortevoli e molto facili da abbinare. Si addicono a ogni corporatura e possono aiutare a mascherare o nascondere qualche imperfezione oppure difetto per un look sobrio e in linea con l’evento a cui si partecipa.

Che sia ampio, stretto, stretch oppure svasato, sono tantissimi i modelli di vestiti lunghi da cerimonia da indossare e tra cui scegliere. Per nascondere i chili in più, un modello in seta tagliato a sbieco è l’ideale.

Per coloro che vogliono eccedere ed essere sensuali per l’occasione, le scollature extra con décolleté in bella vista sono sicuramente l’ideale.

Meglio puntare su tessuti che siano di un certo pregio e di una certa qualità. Prima di scegliere quale vestito indossare, è bene valutare anche il momento in cui si svolgerà l’evento, che sia il giorno o la sera in modo da optare per un vestito che possa andare bene. La cosa importante è che vi faccia sentire a proprio agio e comode nel momento in cui lo si indossa.

Vestiti lunghi da cerimonia: moda 2022

Eleganti e perfetti, i vestiti lunghi da cerimonia per l’estate 2022 sono sicuramente tutto quello che una donna cerca per presenziare a un evento e le tendenze li mostrano in tantissimi modelli, sfumature per cui vi è davvero l’imbarazzo della scelta. Sono ricchi di colori, motivi, fantasie e si presentano sia in tagli stravaganti, ma anche semplici e lineari.

Sono modelli glamour, ricercati che caratterizzano gli abiti da indossare per un evento. Sono adatti per qualunque occasione, sia come invitata a un matrimonio, ma anche come damigella d’onore. Si alternano tulle e paillettes insieme a linee semplici e lisce sino ad arrivare ai modelli plissé o con taglio sotto il seno, stile impero.

La maggior parte sono tutti in tinta unita, anche se non mancano modelli con stampe, inserti oppure ricami, ma lo stile monocromatico sicuramente domina la scena. Il Very Peri, ovvero un viola blu sofisticato ed elegante, è la tonalità di quest’anno e un abito in questa sfumatura sarebbe perfetto. Pronovias, il brand unico per gli abiti da cerimonia, propone diversi modelli in questo colore.

Le tonalità pastello come il rosa, l’azzurro cielo o il giallo sono particolarmente indicati per i vestiti lunghi da cerimonia e stanno molto bene sulla pelle abbronzata. Ci sono poi modelli di abiti pensati per le damigelle con tessuti morbidi e fluidi oppure si può puntare sui classici monospalla, con spalline sottili e decorazioni in pizzo oppure con maniche corte ampie, proprio come vogliono le tendenze.

Vestiti lunghi da cerimonia Amazon

Il noto e-commerce propone vestiti lunghi per l’occasione scegliendo tra vari modelli e promozioni. Cliccando l’immagine si visualizzano le caratteristiche dell’articolo. Qui sotto una classifica con i migliori modelli di questi abiti da indossare tra i più richiesti e apprezzati in vari eventi accompagnati da una breve descrizione del prodotto.

1)Ever-Pretty vestiti da cerimonia

Un vestito molto lungo, elegante, ma anche sensuale con spacco laterale da sirena. Un modello molto stretto, senza maniche con cerniera. Adatto sia per cerimonia, ma anche come abito da indossare la sera. Molto semplice e senza schienale. In vendita nei colori nero, blu navy e rosso borgogna.

2)Elisabetta Franchi abito monospalla

Un modello monospalla con gonna plissettata, proprio come vogliono le tendenze. Ha anche uno spacco. Il punto vita ha una cintura nastro jacquard in catena dorata. Realizzato in viscosa, poliestere e poliammide. Estremamente elegante. Disponibile nei colori rosa carne e pervinca.

3)Ever-Pretty vestito da cerimonia donna

Un modello monospalla con chiusura a cerniera e realizzato in un tessuto leggero e delicato, quale lo chiffon. Un modello di vestito a trapezio senza maniche con scollatura a cuore nei colori blu navy, bianco, borgogna, orchidea, ecc. Di ottima qualità e indicato per una damigella.

