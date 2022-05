Scarpe eleganti estive da donna: i trend del 2022

Quando si pensa a occasioni eleganti in estate, la prima cosa è l’abito che deve essere adatto per l’occasione. Insieme al vestito non possono mancare anche le scarpe eleganti che sono parte del look e di cui si trovano vari modelli da scegliere a seconda dell’occasione. Cerchiamo di capire come poterle abbinare e quale calzatura è maggiormente adatta.

Scarpe eleganti estive da donna

Quando si tratta di eventi e occasioni eleganti, anche le calzature meritano e bisogna stare attenti al modello da indossare. Le scarpe eleganti estive permettono di completare il look nel modo migliore e sono assolutamente parte dell’outfit da indossare nelle varie occasioni ed eventi. Sono un aspetto da non sottovalutare.

Si consiglia di sceglierne un paio che siano comode, soprattutto se si indosseranno per diverso tempo e per occasioni importanti quali un gala, un cocktail o anche una cena elegante. La cosa importante, al momento dell’acquisto, è che non facciano sfigurare e che permettano di indossarle sia per diverse ore, ma anche quando si balla durante i vari eventi a cui si partecipa.

Meglio puntare a modelli di scarpe eleganti che siano semplici, sobrie e non troppe sfarzose. Si consiglia di evitare colori come il nero e il rosso, ma anche il viola, troppo eccentrico, menttre le sfumature come il pastello, quali il beige, il sabbia o i derivati sono particolarmente indicate soprattutto per l’estate.

Il tacco alto è sicuramente un must per quanto riguarda questa calzatura e si consiglia di optare per un modello che non superi gli 8 cm di altezza in modo da non soffrire troppo al momento di indossarlo. Le décolletées sono perfette in quanto eleganti e femminili e si presentano anche con dettagli sfarzosi perfetti per una cerimonia.

Scarpe eleganti estive da donna: modelli

Sono tantissimi i modelli di scarpe eleganti estive da donna da indossare in queste occasioni e le deécolletées sono un modello a cui nessuna donna saprebbe rinunciare. Le tendenze le propongono in diverse varianti: rafia, design a punta o anche con intrecci perfette per questa stagione. Sono disponibili sia in tonalità neutre che colorate.

Per l’estate si arricchiscono con tacchi a punta o a spillo e fibbia di forma quadrata. Per un look dinamico, è possibile puntare a un modello in catenella d’argento. Si trovano anche in nappa perfette da indossare sia per look di giorno che di sera. Sono disponibili anche nel giallo pastello o in camoscio per un look semplice e sobrio.

Il rosa fucsia, ma anche il cipria e il peonia sono i colori maggiormente di tendenza per quanto riguarda le scarpe eleganti estive per il sesso femminile. Il tacco a campana è parte delle tendenze della prossima estate ed è apprezzato dalle celebrities. Molto comodo e presente sia in modelli dai tacchi vertiginosi, ma anche in simil sneaker.

Grandi protagoniste sono le scarpe Mary Jane che si caratterizzano sia per un plateau molto alto, ma anche con tacco basso e punta dalla forma squadrata. Un modello perfetto da indossare sia di giorno che di sera. Per la stagione estiva, è possibile trovare queste scarpe anche nei colori pastello come il rosso, il giallo o il blu.

Scarpe eleganti estive da donna Amazon

I modelli sono davvero tanti e perfetti per ogni outfit con proposte imperdibili di cui approfittare online. Cliccando la foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto proponiamo i tre migliori modelli di scarpe eleganti estive per la donna tra quelli maggiormente amati e voluti dalle consumatrici di questo e-commerce con una breve descrizione di ciascun articolo.

1)Queen Helena scarpe con tacco

Un modello di sandalo molto elegante a fascia incrociata aperto sia nella parte anteriore che posteriore in tessuto con la suola in gomma. Hanno una chiusura a fibbia e un tacco a blocco da 10 cm. Si adattano bene per un evento importante quale un matrimonio, ma anche per una cena la sera. Disponibili sia nei colori argento che nero.

2)Sandali donna con tacco

Un sandalo con cinturino alla caviglia, chiusura a fibbia dalla punta aperta. In pelle scamosciata con suola in gomma, il tacco a blocco da 6 cm. In tessuto molto morbido con fascia che non stringe. Si trovano nei colori nero, cachi, marrone e bianco. Un prodotto targato Amazon’s Choice.

3)Queen Helena scarpe col tacco basso

Un modello décolleté chiusa a punta con lacci. Un tipo di calzatura classica in ecopelle con fodera in pelle sintetica e suola in gomma. Una tipologia stringata con tacco a spillo alto 8 cm. Disponibile nei colori beige, nero, rosso e bianco.

