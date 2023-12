La gravidanza di Veronica Peparini, incinta al sesto mese di Andreas Muller, sta avendo delle complicazioni. La coreografa potrebbe essere costretta a subire un’operazione all’utero.

Veronica Peparini incinta, dovrà sottoporsi ad un’operazione all’utero

Ad aver rivelato la notizia è stata proprio la coppia, qualche giorno fa, durante un’intervista al settimanale DiPiù. La coreografa è in dolce attesa di due gemelle e sta portando avanti una gravidanza gemellare biamniotica. Le due bambine che porta in grembo si stanno sviluppando in un’unica placenta e in due sacche differenti. I vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente. Il rischio è che si possa verificare una malattia chiamata trasfusione feto fetale. Un fenomeno particolarmente difficile che deve essere costantemente monitorato, con controlli ogni 48 ore. In questo momento, come spiegato dalla coppia, la gravidanza si trova in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sé. Tuttavia, se i problemi della gravidanza dovessero continuare e progredire, Veronica Peparini sarà costretta a subire un’operazione all’utero. Si tratta di un trattamento chirurgico all’interno dell’utero: con il laser si separa la placenta per rendere i due feti indipendenti. Ad accompagnare la coppia in questo percorso c’è Stefano Aureli, ginecologo esperto presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Stando a quanto riportato dal ginecologo, l’intervento non dovrebbe essere invasivo e sarebbe totalmente sicuro. Nonostante questo, la speranza è che la gravidanza possa essere portata a termine in maniera naturale, senza ricorrere all’operazione.

Veronica Peparini incinta di Andreas Muller: i problemi della gravidanza

Fin dall’annuncio della gravidanza, Veronica Peparini e Andreas Muller si sono mostrati emozionati ed entusiasti. Mentre per il ballerino questa sarebbe la prima esperienza come padre, la coreografa ha già due figli. Sebbene la gravidanza sia un periodo di felicità, purtroppo per la coppia è diventato un momento di grande preoccupazione a causa dei numerosi problemi riscontrati. La situazione è stata complicata ulteriormente dagli attacchi offensivi degli haters e dall’eccessiva attenzione mediatica sulla coppia. Al momento, non abbiamo altri dettagli riguardo all’intervento. In attesa di ulteriori notizie, inviamo i nostri più sinceri auguri alla coppia ed esprimiamo la nostra vicinanza in questo momento delicato. Ci auguriamo che tutte le difficoltà possano essere superate al più presto.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Veronica Peparini svela i problemi della gravidanza: “Necessari controlli ogni 48 ore” | DonneMagazine.it

Paura per Veronica Peparini e Andreas Muller: i problemi con la gravidanza | DonneMagazine.it