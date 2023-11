Momenti di paura per Veronica Peparini e Andreas Muller a causa di ipotetici problemi con la gravidanza. Il post condiviso su Instagram dal ballerino ha allarmato tutti i fan, dopo la bellissima notizia dell’attesa di due gemelline. Cosa sta succedendo?

Paura per Veronica Peparini e Andreas Muller: i problemi con la gravidanza

Veronica Peparini e Andreas Muller sono una delle coppie più amate, ma anche più chiacchierate, nate ad Amici di Maria De Filippi. Lei insegnante, lui allievo, con una grande differenza d’età, sono stati a lungo criticati, ma il loro amore è così grande da superare ogni giudizio. Pochi giorni fa la coppia ha annunciato a Verissimo di essere in attesa di due gemelline. Una notizia che li ha resi molto felici e che ha riempito di gioia anche i fan. Nelle ultime ore, però, la situazione sembra essere diventata un po’ più delicata. Un post condiviso da Andreas Muller nelle sue storie di Instagram ha allarmato tutti. Le sue parole sono molto preoccupanti e tutti si stanno chiedendo cosa stia succedendo. “Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene come è sempre accaduto in questi quattro mesi. Questa mattina purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l’amore e la vicinanza. Ora però vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori” ha scritto Andreas Muller.

Essendo personaggi pubblici, Andreas e Veronica hanno deciso di condividere questa meravigliosa notizia con tutti i loro fan. Il ballerino, però, ha mostrato un po’ di pentimento nell’aver reso pubblica la notizia, nonostante abbia ringraziato per la vicinanza e il supporto. Il fatto che la visita non sia andata come doveva andare ha preoccupato ovviamente tutti i fan della coppia, nonostante Andreas abbia anche sottolineato di non fare allarmismi. Per il momento, però, non ci sono ulteriori dettagli su quello che sta accadendo.

Il post di Veronica Peparini prima della visita

Prima della visita di cui ha parlato Andreas Muller, la compagna Veronica Peparini aveva condiviso un post pieno di dolcezza sui social network. “Questa mattina stiamo andando a controllare come stanno le gemelline dal nostro team di dottoresse di fiducia al Bambino Gesù a Roma, intanto vi lascio qui momenti di fine quarto mesi, tra sbalzi ormonali e amore” ha scritto la coreografa, condividendo con i fan una serie di fotografie e di video del suo quarto mese di gravidanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)

Si è mostrata davanti allo specchio con il pancino in bella vista, poi tra baci, abbracci e coccole con Andreas, davanti ad una scatola della Chicco, in casa con il pancione, al cinema e anche mentre piangeva sul divano, per via degli sbalzi d’umore. Tante immagini dolcissime e piene d’amore, poco prima del post condiviso da Andreas, che aveva un sapore diverso.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: