Veronica Gentili: chi è e carriera

Veronica Gentili è una conduttrice e giornalista televisiva nata il 9 luglio del 1982 a Roma, sotto il segno del Cancro. Alta un metro e settanta, di bell’aspetto e talentuosa, inizia in realtà come attrice: esordisce infatti sul grande schermo già nel 1999 nella pellicola di Gabriele Muccino Come te nessuno mai.

Veronica Gentili: esordi e carriera

Nel 2006 si diploma all’Accademia nazionale di arte drammatica Silvio d’Amico e fa incursione nel mondo del teatro, non solo come attrice ma anche come sceneggiatrice e regista dell’Otello di William Shakespeare. Parliamo dunque di una donna poliedrica, dai tanti talenti. Da quel momento avvia una carriera nel mondo della sceneggiatura, collaborando a tanti progetti sia nel mondo del teatro che in quello televisivo.

Ad esempio, prende parte a Romanzo Criminale e Don Matteo.

Il suo debutto in qualità di giornalista avviene invece nel 2013 quando comincia a scrivere per Il Fatto Quotidiano e poi a tenere la rubrica settimanale Facce di Casta. La collaborazione con la testata giornalista è ancora attiva nella carriera di Veronica Gentili, come si evince anche dalla sua biografia di Instagram.

Diviene poi opinionista in alcuni programmi come L’aria che tira di La7 e Dalla vostra parte di Rete 4.

Proprio per questa emittente veste i panni della conduttrice per il programma Stasera Italia nel 2018 e nel 2021 ottiene altri due incarichi analoghi: Buoni o cattivi per Italia 1 e Controcorrente per Rete 4. Attualmente conduce ancora quest’ultimo programma di videonews di approfondimento politico, cronaca e attualità sempre per Rete 4.

Veronica Gentili è anche autrice di un libro: nel 2020 ha pubblicato infatti con La Nave di Teseo il testo “Gli immutabili”, che racconta l’esperienza del lockdown e i cambiamenti messi in atto dalla quarantena sulla quotidianità.

Veronica Gentili: vita privata

Veronica Gentili ha un profilo Instagram seguito da 191mila followers. Pubblica principalmente contenuti molto professionali legati alla sua carriera sul piccolo schermo, ma di quando in quando pubblica qualche foto più personale, come un paesaggio romano al tramonto o gli scatti dei suoi due gattini.

Per quanto riguarda la sua famiglia, sappiamo che è figlia dell’avvocato Giuseppe Gentili e della gallerista Netta Vespignani. Suo fratello, di nome Alessandro, è un docente di Fisica, Informatica e Scienze della Salute a Boston. Per quanto riguarda invece la sua vita sentimentale, Veronica Gentili ci tiene molto alla privacy, ma qualcosina si sa.

Sappiamo che non è sposata, ma che dal 2014 è legata sentimentalmente a un uomo di nome Massimo. Pare si tratti di uno sceneggiatore cinematografico, dunque conosciuto probabilmente in qualche occasione lavorativa. Sembra che i due al momento convivano da diversi anni.

Di tale Massimo non si sa davvero quasi nulla, neppure il suo congome! Qualche piccolo dettaglio sulla vita di coppia dei due, è emerso solamente durante un’intervista di Veronica Gentili a TV Sorrisi e Canzoni Gentili che ha dichiarato di non essere una “donna di casa” e di lasciare a lui le incombenze della spesa e della cucina. Pare che Massimo sia però un ottimo chef e lei ha commentato così: “Me lo sono scelto bene”.