Il segreto di bellezza di Vera Wang è inaspettato ed economico. Si tratta di un olio per bebè che aiuta moltissimo la stilista di 74 anni, che non dimostra per niente la sua età. Un segreto beauty davvero molto utile.

Vera Wang, questo olio per bebè è il segreto della sua bellezza e dovresti usarlo anche tu

Vera Wang è un nome molto conosciuto nel mondo della moda. È una delle fashion designer del settore sposa più famose del mondo. Le sue creazioni da sogno non sono l’unica cosa che attira l’attenzione. A farlo è anche la sua incredibile bellezza. L’imprenditrice di moda ha 74 anni, ma a guardarla sembra davvero impossibile, perché dimostra almeno dieci anni di meno. Ma qual è il suo segreto? La donna ha dichiarato di cercare di trasmettere ai giovani di non essere ossessionati dal tempo che passa. Tra i suoi segreti beauty troviamo il sonno, che è alla base di una pelle luminosa e sana, ma anche un prodotto decisamente inaspettato, ovvero Johnson’s Baby Oil, l’olio per bambini che massaggia sul corpo dopo il bagno che ama fare per il suo effetto rilassante. Si tratta di un olio facilmente reperibile, che costa poco ed è accessibile a tutte.

“Non ho mai pensato alla giovinezza, probabilmente perché lavoro con le più belle donne nel mondo ogni giorno. E per questo motivo le immagino più come le mie muse, forse questo è un modo positivo di affrontare l’invecchiamento” ha spiegato Vera Wang al Daily Mail, dichiarando di non essere troppo preoccupata per gli anni che passano, anche se invecchiare la spaventa. “Penso a quello che succede a volte quando s’invecchia, sono più spaventata dalle disabilità fisiche che dal cambiamento di aspetto. Amo il mio lavoro e ne sono molto appassionata. Ho i miei amici, le mie figlie… Voglio dire, ho una vita molto piena” ha aggiunto la donna.

Vera Wang: i suoi particolari segreti di bellezza

La stilista applica anche sul viso una crema idratante con SPF 30. “Di solito scelgo il mio SPF in base a dove mi trovo. Se sono a Miami o in California, sceglierò qualcosa di più forte, magari SPF 50. Ma in genere, mi piace SPF 30. Uso la crema idratante RoC con SPF quando sono a New York perché protegge la mia pelle nel migliore dei modi” ha rivelato lei stessa. Inoltre, un segreto che la mantiene giovane è sicuramente l’amore per il suo lavoro. “Fondamentalmente ho lavorato tutta la mia vita, Penso che il lavoro mantenga giovane e stimolata. Lavoro molte ore, nello stesso tempo ho cresciuto due figlie. Credo che tenersi occupati sia la migliore ricetta per una buona salute” ha dichiarato la designer, che ha ammesso di non rinunciare al junk food. “Mangio McDonald’s. Lo ordino molto spesso. E non rinuncio a ciambelle glassate ripiene di crema e cocktail alla vodka” ha dichiarato, per poi sottolineare che normalmente segue una dieta equilibrata, che comprende molte verdure, riso integrale, pollo e pesce. Vera Wang ama molto giocare a golf, si allena costantemente con pesi leggeri, e predilige la bicicletta, che le fa compagnia nel tempo libero.

