È in arrivo la 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: dal 31 agosto 2022 al 10 settembre 2022 saranno numerose le star che attraverseranno la meravigliosa laguna e non vediamo l’ora di seguire uno degli eventi più interessanti di sempre.

Sebbene sia l’edizione numero 79, in realtà è bene sottolineare che il Festival del Cinema di Venezia compie in realtà 90 anni (la mostra nacque proprio nel 1932).

La parola internazionale fa intendere che a sfilare in passerella non saranno solamente volti noti della bella Italia, bensì anche numerosi nomi del cinema estero: scopriamo insieme tutte le star che stanno per raggiungere la bellissima laguna veneziana.

Festival del Cinema di Venezia: i nomi delle star che vedremo

Come ogni evento culturale che si rispetti, il Festival del Cinema di Venezia sta al passo con i tempi, con le tendenze e con l’evolversi dei tempi (motivo per il quale le ultime edizioni hanno visto partecipare numerosi/e influencer del digitale, anche giovanissimi/e). Una vetrina, sostanzialmente, ma anche una buona spinta per i futuri Oscar!

La 79esima edizione avrà come madrina Rocio Muñoz Morales, mentre Julianne Moore sarà Presidente di giuria e Catherine Deneuve riceverà il Leone alla carriera.

Il Direttore della Mostra, invece, è Alberto Barbera e assieme a lui presenzierà anche il presidente della Biennale, Roberto Cicutto.

Tra le star internazionali attese in laguna compaiono i nomi di Timothée Chalamet – ormai volto richiestissimo nel mondo del cinema e questa volta protagonista del film Bones and all di Luca Guadagnino insieme a Taylor Russel, Mark Rylance e Chloe Sevigny. Non mancherà all’evento anche Penélope Cruz, protagonista del film di Emanuele Crialese L’immensità e On the Fringe di Juan Diego Botto.

Attesissimo anche il cantante Harry Styles sul red carpet di Venezia 79, in occasione del debutto del nuovo thriller di Olivia Wilde (in gara fuori concorso) Don’t Worry Darling, al cinema dal 22 settembre 2022.

Anche Colin Farrell approderà a Venezia e lo farà con il film The banshees of Inisherin, diretto da Martin McDonagh. E ancora Anthony Hopkins con The Son di Florian Zeller e Cate Blanchett con Tar, diretto da Todd Field.

Tra i nomi italiani, invece, avremo modo di vedere Monica Bellucci, Valerio Mastandrea, Stefania Sandrelli e anche Elodie che, lo ricordiamo, è all’esordio come attrice nel film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa.

In gara saranno presenti cinque film americani, cinque film francesi e cinque film italiani. Uno dei progetti più attesi è White Noise diretto da Noah Baumbach, per cui sono attesi Adam Driver e Greta Gerwing.

Molta attesa anche per Blonde, il film dedicato a Marilyn Monroe e interpretato dalla meravigliosa Ana de Armas.

Tra i progetti italiani, infine, è bene citare Il signore delle formiche di Gianni Amelio e che vedrà la presenza del grande Elio Germano.

Sarà un’edizione ricca di progetti interessanti, attori al loro primo debutto e tanta voglia di condividere l’amore per l’arte e per il cinema: l’attesa è quasi del tutto conclusa, non ci resta che godere dello spettacolo.