Vene varicose: le cause, le cure e i rimedi

Una giornata particolarmente stancante o un lavoro sedentario possono essere causa di gambe gonfie e anche di un problema come le vene varicose, molto comune nel sesso femminile. Cerchiamo di capire come trattare questa condizione e i rimedi naturali da usare per alleviare il dolore che può mettere a disagio.

Vene varicose

Con questo termine si intendono le vene gonfie e ingrossate che tendono a manifestarsi sulle gambe e i piedi. Le vene varicose sono un problema molto comune nel sesso femminile. Possono essere sia di colore blu che viola e hanno l’aspetto di cordoni dall’andamento particolarmente tortuoso. Sono associati a una serie di sintomi come le gambe doloranti e bruciore.

Tendono a manifestarsi e a peggiorare soprattutto nella stagione estiva a causa del caldo oppure per via del troppo tempo passato in piedi. Una buona camminata e un riposo sufficiente di almeno 8 ore a notte permettono di migliorare lo stato delle gambe e riuscire ad attenuare il dolore che è possibile percepire.

Le donne sono i soggetti maggiormente colpiti e una persona su due oltre i cinquant’anni di età è quella maggiormente colpita da questa condizione. Il formicolio, i crampi notturni, ma anche il dolore e l’affaticamento sono alcuni dei sintomi che le donne con vene varicose possono sentire. Sono sintomi che con il tempo rischiano di peggiorare se non si interviene nell’immediato.

Si possono localizzare nella zona posteriore dei polpacci oppure nell’interno cosce. Sono note anche con il termine di capillari, ma risultano molto più piccole e presentano un colore rosso e blu. Coprono una zona limitata oppure estesa. Possono affliggere anche gli uomini, ma le donne sono i soggetti maggiormente affetti.

Vene varicose: cause

La comparsa delle vene varicose nelle gambe è una condizione e un disturbo che dipende da moltissime cause che è bene conoscere in modo da evitare certi comportamenti per non peggiorare la situazione. È dovuta a una serie di fattori che ne pregiudicano il risultato. Tra questi, la predisposizione genetica e anche la gravidanza.

I fattori ormonali, ma anche la sedentarietà, quindi fare un lavoro che comporta stare seduti per la maggior parte del tempo oppure fare poca attività fisica, contribuiscono sicuramente alla comparsa di questa condizione fisica. Una alimentazione scorretta, l’eccessivo consumo di fumo comportano questa problematica molto comune nell’universo femminile.

Nella stagione estiva, le temperature particolarmente alte sicuramente comportano la presenza delle vene varicose. Per prevenire e trattare questo problema, ci sono alcuni accorgimenti da adottare in modo da risolvere nel modo migliore la situazione. Uno stile di vita corretto, quindi una dieta adeguata con i giusti nutrienti, abolendo determinati eccessi sicuramente aiuta.

L’abbigliamento gioca una parte importante. Si consiglia di evitare di indossare abiti e indumenti che siano troppo costrittivi soprattutto sulle gambe o che fascino l’addome. Fare attività fisica, anche una semplice passeggiata, sicuramente può aiutare. Ci sono poi dei prodotti da usare come Varicolift, una crema che aiuta a trattare le vene varicose.

