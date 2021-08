Sono diverse le donne che soffrono di vene varicose, un disturbo che non è solo un inconveniente estetico, ma anche un problema di salute che è possibile attenuare con i giusti rimedi naturali e soluzioni efficaci per riuscire a prevenirle. Vediamo quali sono le cause e il miglior rimedio a disposizione per le vene varicose donne.

Vene varicose donne

In una situazione normale, le vene sono delle sottili linee di colore blu che risultano essere appena visibili, dal momento che sono sottodemiche. Quando si parla di vene varicose donne, la situazione è un po’ diversa. Con questo termine si fa riferimento a delle vene che sono visibili e palpabili, quindi assolutamente possibile sentirle al tatto e toccandosi.

Si presentano sulla superficie cutanea e solitamente hanno un andamento tortuoso. Le donne sono i soggetti a soffrirne maggiormente, forse anche per il tipo di vita che conducono o per le calzature che indossano. Con il tempo, se non trattate nel modo giusto, possono arrivare a peggiorare andando incontro a varie complicanze, come dermatiti, macchie brune sulla pelle, ma anche cicatrici e ulcere che possono lasciare dei postumi.

Non sono soltanto un inconveniente estetico, ma anche un problema di salute che, come detto, rischia di andare incontro a vari problemi. Nel caso di vene varicose donne molto evidenti e anche particolarmente dolorose, è importante fare immediatamente una visita in modo da capire quali possano essere le possibili cause e vedere come prevenire.

Per quanto riguarda la prevenzione delle vene varicose donne, si può intervenire con alcune modifiche nel proprio stile di vita. Più movimento, una maggiore attenzione all’alimentazione, controllando il peso corporeo sicuramente aiuta. Per i trattamenti, si possono indossare delle calze elastiche che aiutano la circolazione sanguigna facendo compressione oppure una crema come Varicolift che ha benefici sulla cura delle vene varicose donne.

Vene varicose donne: cause

I motivi per cui si manifestano le vene varicose donne sono vari ed è bene cercare di capire quali sono in modo da apportare i giusti cambiamenti e stare bene. Una delle possibili cause è sicuramente la predisposizione genetica che porta ad assottigliare le pareti delle vene facendo perdere di funzionalità le valvole e i condotti venosi.

La postura sbagliata, una alimentazione non adeguata e non bilanciata e una assenza di attività fisica, quindi di movimento, sono alcuni dei fattori che tendono a incidere maggiormente sulla comparsa delle vene varicose donne. Sono fattori che portano a un ristagno dei liquidi nella parte inferiore e peggiorano la funzionalità del microcircolo. In questo caso, si hano gambe gonfie e dolorose.

La causa principale delle vene varicose donne è sicuramente la predisposizione genetica, ma ci possono anche essere altri fattori, tra cui un trauma o una malformazione congenita. Svolgere un lavoro in cui si sta seduti la maggior parte del tempo, magari davanti al computer oppure in piedi, porta ad avere problemi alle vene varicose donne.

È una patologia femminile che tende a colpire soprattutto in età fertile, quindi per motivi ormonali dovuti alla presenza degli estrogeni. Le varie gravidanze, ma anche il sovrappeso e la ritenzione idrica sono altri fattori e cause che possono insorgere nelle vene varicose donne. Il fumo, quindi le cattive abitudini, aumentano l’insorgenza del problema.

Vene varicose donne: miglior rimedio

Per prevenire e combattere il problema delle vene varicose donne, oltre ad alcune migliorie da apportare nel proprio stile di vita, si può usare un prodotto, un trattamento davvero efficace. In commercio sono diversi i rimedi e le soluzioni a base naturale, ma la migliore è Varicolift, una crema made in Italy per il trattamento di questo disturbo molto facile da applicare e che non comporta effetti collaterali o controindicazioni.

Una crema raccomandata da esperti e consumatrici proprio per i benefici che dona. Dona elasticità ai tessuti, combatte il dolore che questo problema comporta e riduce le vene varicose. Ha proprietà emollienti che donano immediatamente sollievo aiutando a stare bene fin da subito. Ovviamente bisogna essere costanti nel trattamento se si vogliono ottenere buoni risultati.

Varicolift è una crema che è stata studiata con i migliori componenti e principi attivi naturali in modo che non ci siano controindicazioni nell’uso. Si compone infatti dei seguenti ingredienti:

Arnica montana: si usa da tantissimo tempo proprio per i problemi che riguardano la circolazione, inoltre funziona molto bene anche contro le infiammazioni e le lesioni muscolari

si usa da tantissimo tempo proprio per i problemi che riguardano la circolazione, inoltre funziona molto bene anche contro le infiammazioni e le lesioni muscolari Escina: ha una azione antinfiammatoria e contribuisce alla normalizzazione dei tessuti, oltre a favorire un recupero che sia rapido e immediato

ha una azione antinfiammatoria e contribuisce alla normalizzazione dei tessuti, oltre a favorire un recupero che sia rapido e immediato Centella: ha ottimi benefici per i tessuti connettivi favorendo anche l’elasticità dei vasi sanguigni

ha ottimi benefici per i tessuti connettivi favorendo anche l’elasticità dei vasi sanguigni Olio d’oliva: ha proprietà emollienti e permette ai tessuti di recuperare l’elasticità, oltre a potenziare gli altri ingredienti principali.

Una crema rinfrescante che ha una azione vasotomica. Si applica rapidamente e non unge, oltre ad assorbirsi rapidamente. Basta applicarla sulle vene varicose donne, massaggiare con movimenti circolari e lasciare che si assorba in profondità.

