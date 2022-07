Enrico Vanzina ha lanciato una frecciatina a Megan Gale, che ha recitato in un suo film. Secondo il regista, la modella, assente dal piccolo schermo da quindici anni, è molto diversa quando è senza trucco.

Diventata famosa come modella negli anni 2000, Megan Gale si è ritirata dal mondo dello spettacolo da ben 15 anni.

La donna è tornata a vivere nella sua Australia, si è sposata con Shaun Hampson ed è diventata madre di due bambini. In Italia, oltre ad essere stata testimonial di tantissime pubblicità, Megan ha recitato in un film di Enrico Vanzina. E’ stato quest’ultimo, intervistato dal Messaggero, a sganciare una frecciatina al vetriolo.

Il giornalista del Messaggero ha chiesto: “È vero che nel 2000 per Vacanze di Natale vi fu imposta la modella Megan Gale, quella degli spot telefonici?“.

Vanzina, senza giri di parole, ha replicato:

“Sì. E la prima volta che venne sul set, all’alba, senza trucco, rimanemmo un po’ così… Così come? Sempre bella, ma diversa . E poi molto alta. Le bellissime devono essere come Liz Taylor: piccoline”.

Vanzina, stando a quanto si coglie dalle sue dichiarazioni, ha un pessimo ricordo della Gale. Non a caso, ha raccontato un aneddoto in merito ad una scena di nudo che Megan ha rifiutato.

Ha dichiarato:

“Per quelle c’è chi ha chiesto il set vuoto come Carole Bouquet, chi le bende… Nel film con Boldi e De Sica Megan Gale non voleva essere ripresa e per una scena sotto la doccia, utilizzammo una controfigura. Alla prima cominciò ad urlare ‘stop the film!’. Era nera. Pensava fosse lei”.