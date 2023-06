Kikò Nalli ha una nuova compagna, Vanessa Pontarollo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Vanessa Pontarollo: chi è la nuova compagna di Kikò Nalli?

Vanessa Pontarollo è la nuova fidanzata di Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari. Vanessa fa un lavoro molto simile a quello di Kikò, è infatti una hair stylist, oltre a essere anche una make up artist. Vanessa Pontarollo è proprietaria di un salone di bellezza a Bassano del Grappa, in Lombardia. La storia d’amore con Kikò Nalli sarebbe cominciata nei primi mesi del 2023, quando Vanessa ha cominciato a pubblicare sul suo profilo di Instagram foto che la ritraevano assieme a Kikò Nalli, oltre a un video dove i due si baciano, togliendo ogni dubbio sul fatto che stiano insieme. Dalle foto si evince come i due siano molto uniti e felici. Non abbiamo molte altre informazioni riguardanti Vanessa Pontarollo, ma se volete saperne di più su di lei potete seguirla su Instagram, il suo profilo è tra l’altro pubblico.

Vanessa Pontarollo: la storia d’amore con Kikò Nalli

Kikò Nalli è tornato al centro del gossip, l’ex marito dell’opinionista televisiva di “Uomini e Donne“, programma molto seguito e condotto da Maria de Filippi, Tina Cipollari ha un nuovo amore, da qualche mese è infatti fidanzato con Vanessa Pontarollo. I due sembrano molto felici insieme. Kikò Nalli sembra dunque aver ritrovato la serenità dopo la fine delle sue relazioni passate. L’hair stylist è stato per tanti anni sposato con Tina Cipollari, dalla quale ha avuto tre figli, ovvero Mattias, Francesco e Gianluca. Kikò e Tina si sono sposati nel 2005 e, per il bene dei figli, una volta che il matrimonio si è concluso hanno comunque continuato a mantenere un buon rapporto, si occupano infatti insieme della crescita e dell’educaione dei loro figli e non ci sono mai state polemiche di nessun tipo tra i due, anzi è capitato spesso che parlassero bene l’uno dell’altra. Queste le parole di Kikà Nalli sulla fine del matrimonio con Tina Cipollari: “siamo stati sposati 15 anni. Perché è finita? Il vero motivo? La verità è che è finita la passione e poi l’amore. Adesso però è rimasto il rispetto e il bene”.

Kikò Nalli è conosciuto dal pubblico non solo per essere l’ex marito di Tina Cipollari ma anche per aver partecipato ala versione Nip del “Grande Fratello” nel 2019. Durante la permanenza nella casa più famosa d’Italia, Kikò Nalli ha conosciuto Ambra Lombardo, con la quale ha iniziato una relazione, finita non bene dopo circa un anno. L’ultimo screzio tra l’ex insegnante e ora influencer Ambra Lombardo e Kikò Nalli è stato prima del matrimonio di lei con Lorenzo Cascino. Queste sono state le parole di Ambra al settimanale Dipiù: “un amore nato e morte perché amore, da parte di Kikò, non c’è mai stato. Anche se non ha mai smesso di cercarmi. Mi ha scritto anche prima delle mie nozze.” Ambra Lombardo è oggi felicemente sposata ma anche Kikò Nalli sembra aver trovato la donna giusta, ovvero Vanessa Pontarello.