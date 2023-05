Vanessa Ataides è una modella brasiliana che ha l’obiettivo di avere il lato b più grande del mondo. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Vanessa Ataides: chi è la modella brasiliana con il lato b più grande del mondo

Vanessa Ataides è una modella e Dj brasiliana, è nata il 20 ottobre del 1985 e ha quindi 37 anni. Vanessa è anche culturista e da sempre è appassionata di pesi. Da qualche anno però Vanessa Ataides ha un sogno, ovvero quello di avere il lato b più grande del mondo. Nel corso degli anni la modella brasiliana si sarebbe resa conto che il suo vero punto di forza era il posteriore, da lì è nata l’ossessione di migliorarlo a ogni costo. Questa sua ossessione è cominciata quando aveva 24 anni. Queste sono state le sue parole al media Truly:

“Mi allenavo in palestra e così, un giorno, mi sono ossessionata. Volevo vedere il mio lato b sempre più grande. Mi piace essere al centro dell’attenzione. Perciò avere un sedere esagerato è fantastico perché la gente mi guarda. Mi piace arrivare in un posto e avere gli occhi degli altri puntati addosso.”

L’obiettivo di Vanessa è di avere il lato b più grande del pianeta, arrivare quindi ad avere una circonferenza dell’anca pari a 130 centimetri, circa 20 centimetri in più rispetto a quella di Kim Kardashian.

Vanessa Ataides: il durissimo allenamento per avere il lato b più grande del mondo

Per realizzare il suo obiettivo, ovvero quello di avere il lato b più grande del pianeta, Vanessa Ataides si sottopone a degli allenamenti durissimi ogni giorno, allenamenti che le provocano molto dolore, tanto da averla portata quasi al collasso. La modella brasiliana ha dichiarato di svegliarsi tutte le mattine alle 4 per dare il via al primo allenamento, cioè una lunga sessione di esercizi in palestra con gli attrezzi. Questi esercizi hanno l’obiettivo di tonificare i glutei e le gambe e sono anche intensificati dall’aggiunta di pesi, per aumentare la potenza dell’esercizio. Finiti questi esercizi, la modella brasiliana fa una lunga corsa di 4 chilometri allo scopo di sfogare lo stress accumulato in palestra. Vanessa Ataides ha detto più volte che questi allenamenti le provocano molto dolore e la fanno stare male fisicamente ma che nonostante ciò non ha alcuna intenzione di smettere fino a quando non avrà il sedere più grande del mondo:

“Ho difficoltà durante l’allenamento perché sento molto dolore alla schiena e alle ginocchia. A volte il dolore dura tutto il giorno e può essere così intenso che non mi alzo dal letto, rischio così di perdere un giorno di allenamento. Non posso permettermelo.”

Vanessa Ataides: la preoccupazione dei follower

Vanessa Ataides è molto seguita sui social, il suo profilo ufficiale di Instagram vanta ben 582mila follower, molti dei quali preoccupati per la salute della modella brasiliana per via degli allenamenti e dell’alimentazione a cui si sottopone per arrivare ad avere il lato b più grande del mondo. Vanessa infatti mangia da sei a otto pasti ogni 24 ore per costruire muscoli e aiutare il suo corpo a riprendersi dopo gli allenamenti.