Valentina Nulli Augusti è la fidanzata di Tommaso Eletti ed entrambi sono concorrenti di Temptation Island 2021. Originaria di Roma e di professione geometra, è una donna che ama la movida. Cosa sappiamo sul suo conto?

Valentina Nulli Augusti: chi è?

Classe 1981, Valentina Nulla Augusti è nata il 30 agosto a Roma sotto il segno zodiacale della Vergine.

Non appartiene al mondo dello spettacolo, ma ha attirato l’attenzione del grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island 2021 con il fidanzato Tommaso Eletti. Stando a quanto scrive Chiecosa.it, la 39enne è cresciuta nel quartiere romano di Porta Pia e di professione è una geometra. Dopo il diploma al Liceo Classico Orazio della Capitale, ha frequentato la facoltà di Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Roma Tre, ma non sappiamo se abbia conseguito o meno la laurea.

Dai suoi profili social, si coglie che Valentina è una donna che ama trascorrere le serate in compagnia degli amici ed è una gran fan della movida romana.

La Nulli Augusti è stata sposata con un certo Stefano Pagani, ma il rapporto coniugale è durato solo dal 2014 al 2016.

La concorrente di Temptation Island 2021 ama lo sport e gioca a tennis. Sui suoi account social, attualmente privati per la sua partecipazione al programma delle tentazioni, ci sono molte foto che la ritraggono in vacanza e durante il tempo libero. Qualche immagine la ritrae anche con l’ex marito.

Valentina Nulli Augusti, chi è: la storia d’amore con Tommaso

Valentina Nulli Augusti e Tommao Eletti sono fidanzati da un anno e sette mesi. Nel video di presentazione per Temptation Island non hanno spiegato come si sono conosciuti, ma hanno sottolineato di essere una coppia motlo passionale. Tra loro, quindi, non manca l’intesa, ma è a causa della gelosia patologica di lui che lei ha chiamato in soccorso la redazione di Maria De Filippi.

Valentina Nulli Augusti, chi è: la partecipazione a Temptation

La Nulli Augusti compirà 40 anni ad agosto, mentre Eletti ha da poco spento 21 candeline. Ad averli spinti a chiedere di partecipare al viaggio nei sentimenti, però, non è l’importante differenza d’età, ovvero 19 anni, ma la gelosia di lui. Valentina ha dichiarato:

“E’ un incastro perfetto, anche da un punto di vista passionale. In questa meravigliosa favola, però, c’è un problema di gelosia patologica. Io, in pratica, non posso fare nulla”.

Tommaso, dal canto suo, ha le idee molto chiare:

“Sono fidanzatissimo e innamoratissimo di Valentina. (…) Mi è arrivata la bambola, proprio come la volevo io… ogni cosa perfetta! (…) Mi sono scelto una moglie, non una pischella, quindi fai la moglie: non è che visto che ho 20 anni ti diverti”.

Il fidanzato di Temptation Island 2021, quindi, è molto possessivo e non le consente di vivere con la spensieratezza che lei vorrebbe. Riusciranno a lasciare la Sardegna mano nella mano? Sembra difficile, ma staremo a vedere.