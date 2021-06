Tommaso Eletti è il fidanzato di Valentina Nulli Augusti ed entrambi sono concorrenti di Temptation Island 2021. Italo americano di 21 anni ed originario di Roma, cos’altro sappiamo sul suo conto?

Tommaso Eletti: chi è?

Classe 2000, Tommaso Eletti è un ragazzo italo americano ed è orginario di Roma.

Non appartiene al mondo dello spettacolo e la sua popolarità è esplosa soltanto grazie alla sua partecipazione a Temptation Island 2021 con la fidanzata Valentina Nulli Augusti. Pertanto, non abbiamo molte informazioni sul suo conto. Suo padre si chiama Carlo, mentre sua sorella Sara e, stando a quanto si coglie dai social, vive a Miami. Tommaso ha frequentato la St. Francis International School della Capitale, ma una volta è stato bocciato, quindi si è diplomato con un anno di ritardo rispetto ai coetanei.

Sulla sua bio social, inoltre, si apprende che Eletti ama lo sport e pratica wakeboard, surf, cliffdive e snowboard. Di professione, invece, dovrebbe essere cameraman e videomaker.

Al momento, i suoi account social sono disattivati e il motivo, molto probabilmente, è da ricollegare alla sua partecipazione a Temptation Island 2021. Coloro che prendono parte al programma delle tentazioni, infatti, non possono utilizzare il mondo virtuale per 2/3 mesi.

Tommaso Eletti, chi è: la storia d’amore con Valentina

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sono fidanzati da un anno e sette mesi. Mentre il ragazzo ha 21 anni, la donna sta per spegnere 40 candeline. Pertanto, tra loro c’è una differenza d’età importante: ben 19 anni. Nonostante tutto, i due sembrano andare d’amore e d’accordo. Partecipano al programma delle tentazioni, quindi, per un motivo che non ha nulla a che vedere con l’incertezza dei sentimenti. Di cosa si tratta?

Tommaso Eletti, chi è: la partecipazione a Temptation

E’ stata Valentina a chiamare la redazione di Maria De Filippi. Il motivo? Tommaso è molto, molto geloso di lei. La Nulli Augusti definisce la sua possessione “patologica”, tanto che, nel video di presentazione, ha ammesso che lui non le consente di fare nulla. La concorrente di Temptation Island ha dichiarato:

“E’ un incastro perfetto, anche da un punto di vista passionale. In questa meravigliosa favola, però, c’è un problema di gelosia patologica. Io, in pratica, non posso fare nulla”.

Eletti, dal canto suo, ha ammesso:

“Sono fidanzatissimo e innamoratissimo di Valentina. (…) Mi è arrivata la bambola, proprio come la volevo io… ogni cosa perfetta! (…) Mi sono scelto una moglie, non una pischella, quindi fai la moglie: non è che visto che ho 20 anni ti diverti”.

Valentina ama stare con gli amici, partecipare ad eventi e vestirsi in modo ricercato. Tommaso, dal canto suo, è convinto di essersi fidanzato con una donna che deve solo pensare al focolare domestico. La loro relazione riuscirà ad uscire indenne da Temptation Island 2021? Ancora non possiamo saperlo, ma considerando la gelosia del fidanzato, è probabile che assisteremo a qualche show degno di nota.