Stefano Socionovo è il fidanzato di Claudia Venturini ed entrambi sono concorrenti di Temptation Island 2021. Di professione geometra e originario di Ancona, cosa sappiamo sul suo conto?

Stefano Socionovo: chi è?

Classe 1991, Stefano Socionovo, stando a quanto sostiene Chiecosa.it, è nato il 29 aprile ad Ancona, sotto il segno zodiacale del Toro.

Non appartiene al mondo dello spettacolo e la sua popolarità improvvisa è da ricollegare alla partecipazione a Temptation Island 2021 con la fidanzata Claudia Venturini. Di professione geometra, lavora come impiegato tecnico nel Sistema portuale di Ancona. E’ molto legato alla sua città ed è un grande tifoso dell’Antonitana Calcio. Non a caso, è proprio allo stadio che ha fatto la proposta di nozze alla sua dolce metà, anche lei grande tifosa della medesima squadra.

Stefano è un ragazzo sportivo e, in passato, ha praticato karate e rugby.

I suoi profili social sono attualmente disattivati e il motivo è da ricollegare alla sua partecipazione a Temptation Island.

Stefano Socionovo, chi è: la storia d’amore con Claudia

La storia d’amore tra Stefano Socionovo e Claudia Venturini è nata a metà del 2016. La loro relazione è sempre andata bene, tanto che il 30 settembre 2018, il ragazzo ha chiesto la mano della sua donna in modo eclatante. Stefano, durante la fine del primo tempo della partita di calcio tra l’Anconitana e il Cantiano, ha preso il microfono in mano e ha chiesto l’attenzione di tutto il pubblico presente.

Con in sottofondo la canzone La musica non c’è di Coez, ha chiesto l’ingresso dei suoi amici che portavano uno striscione che componeva la scritta “Mi vuoi sposare?” e “Claudia accetta“.

La Venturini ha accettato con gioia la proposta di nozze e ha iniziato a pianificare il loro giorno poù bello. Si sarebbero dovuti sposare nel mese di agosto del 2020, ma la pandemia da Covid-19 li ha costretti a rimandare il matrimonio. Come mai hanno deciso di partecipare a Temptation Island 9?

Stefano Socionovo, chi è: la partecipazione a Temptation

E’ stata Claudia a chiamare la redazione di Maria De Filippi per chiedere di partecipare al programma delle tentazioni. Dopo essere stata costretta a rimandare le nozze, la ragazza è andata in crisi. Nell’ultimo anno ha avuto parecchie discussioni con Stefano e non è più convinta di volergli giurare amore eterno. Socionovo ha accettato la proposta della sua dolce metà e, nel videoclip di presentazione, ha ammesso di essere disposto a tutto pur di dimostrarle la forza dei suoi sentimenti.

Stefano e Claudia, se dovessero uscire indenni da Temptation Island 2021, si sposeranno. Le nozze, infatti, sono fissate per i primi giorni di agosto. Riusciranno a coronare il loro sogno d’amore? Al momento non possiamo saperlo, ma Filippo Bisciglia saprà guirdarli nel viaggio nei sentimenti. L’appuntamento con la prima puntata del programma delle tentazioni è fissato per mercoledì 30 giugno alle 21:20 su Canale5.