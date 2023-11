New York è per tante di noi la città dei sogni, quella che vorremmo visitare almeno una volta nella vita. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa visitare questo autunno nella Grande Mela senza spendere troppi soldi.

Vacanze low cost: visitare New York in autunno

New York è senza ombra di dubbio una delle città più belle al mondo ed è in cima alla lista dei posti da vedere almeno una volta nella vita, soprattutto per noi donne. Spesso si desidera andare nella Grande Mela durante il periodo natalizio, ammirare l’albero di Natale del Rockfeller Center, la pista di pattinaggio a Central Park, le strade della Quinta Strada addobbate a tema. Bellissimo, sicuramente, ma c’è da dire che sotto Natale è anche il periodo più affollato, quindi perché non andare a New York in un’altra stagione? Magari in autunno? Ebbene sì, l’autunno è una delle stagioni migliori per visitare la Grande Mela, basta solo pensare alla meraviglia del passeggiare a Central Park, tra le foglie gialle e rosse. Ma vediamo adesso insieme quali sono le cose da vedere a New York senza spendere troppo in autunno.

Vacanze low cost: cosa vedere questo autunno a New York se sei donna

Come abbiamo appena detto, l’autunno è senza dubbio la stagione perfetta per visitare New York. Vediamo adesso insieme cosa vedere questo autunno a New York se siete donne e senza spendere troppo:

I parchi: Central Park è sicuramente una tappa obbligatoria se si va a New York, con oltre 340 ettari di estensione, questo parco è talmente bello da lasciare senza fiato. Aggiungeteci poi la magia dei colori autunnali ed ecco la passeggiata perfetta. Ma, a New York non c’è solamente Central Park. Abbiamo per esempio il Prospect Park di Brooklyn, che ospita aceri, olmi, liriodendri e il Flushing Meadow Park, situato invece nel distretto del Queens. Immancabile una passeggiata sulla High Line, costruita su un ex ferrovia sopraelevata.

a New York ci sono diversi musei che si possono visitare gratis. Tra essi troviamo l’American Folk Art Museum, dedicato proprio alla musica folk, il The Bronx Museum Of The Arts, l’unico museo di arte contemporanea nel Bronx e il National Museum Of The National Indiana, dedicato alla cultura delle popolazioni indigene delle Americhe. Da non perdere la Biblioteca Pubblica di New York, anch’essa gratuita. Statua della Libertà : un altro modo per vedere la Statua della Libertà è prendere il traghetto per State Island, lo State Island Ferry, che è gratuito e attivo sette giorni su sette con partenze ogni 15/30 minuti. Il traghetto infatti passa non troppo lontano dalla Statua della Libertà così da poterla comunque ammirare senza dover pagare il biglietto.

: un altro modo per vedere la Statua della Libertà è prendere il traghetto per State Island, lo State Island Ferry, che è gratuito e attivo sette giorni su sette con partenze ogni 15/30 minuti. Il traghetto infatti passa non troppo lontano dalla Statua della Libertà così da poterla comunque ammirare senza dover pagare il biglietto. Shopping: non si può andare a New York e non fare shopping! Escludendo Macy’s e la Quinta Strada, i posti più convenienti per fare acquisti sono il Columbus Circle, il quartiere di Soho e sulla Lexington Avenue.

