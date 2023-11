Ormea è una città a forma di cuore situata sulle colline piemontesi dell’Alta Val di Tanavo. Il suo nome è l’anagramma di Amore ed è sicuramente la cittadina più amata dalle persone più romantiche, scelta spesso per celebrare dei matrimoni.

Matrimonio ad Ormea, perchè le donne scelgono questa città per sposarsi?

Esiste una cittadina a forma di cuore, il cui nome è l’anagramma di Amore. Sembra essere una vera e propria favola, ma è una realtà. Stiamo parlando di Ormea, in provincia di Cuneo, una cittadina ricca di natura, boschi di castagne e palazzi in stile Belle Epoque. È distribuita un po’ in pendenza tra i 720 e i 750 metri, circondata dai boschi e dalle cime delle Alpi e Prelati Liguri. Dalle alture si può notare la sua forma a cuore, particolarmente evidente e suggestiva. Al centro della città c’è una piazza, da cui si diramano stradine strette, dette trevi, che rendono pulsante la socialità delle persone. Ormea fa parte dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia e conta 1500 abitanti che durante l’estate diventano circa 6000 per via delle seconde case e dei turisti in visita. La cittadina, come riportato da Vanity Fair, è ricca di palazzi in stile Liberty, una Belle Epoque che ha contraddistinto la valle, con movimenti economici molto significativi. “Alla fine dell’Ottocento a Ormea è arrivata la ferrovia che ha portato l’industria manifatturiera, soprattutto la cartiera e una grande fioritura, come dimostrano gli edifici liberty, tra cui il Grand Hotel del 1895” ha dichiarato il sindaco Giorgio Ferraris.

Matrimonio ad Ormea: il posto ideale per dire sì

La città di Ormea è diventata il luogo dell’amore, uno dei luoghi più amati per organizzare dei matrimoni. “Per scrivere la O di Ormea noi ormeaschi utilizziamo abitualmente la forma del cuore” ha spiegato il sindaco Giorgio Ferraris, raccontando che negli ultimi anni sempre più coppie hanno deciso di sposarsi in questo luogo magico. “Da primo cittadino al sesto mandato, ho sposato tante coppie, e ultimamente anche molti non residenti” ha aggiunto il primo cittadino. Ormea è anche un posto ideale per escursioni in montagna e percorsi in bici tra i boschi. La Balconata di Ormea è un percorso ciclabile di 40 km tra gli 800 e i 1500 metri di altezza, che attraversa diverse frazioni, con tappa in un piccolo caseificio e in qualche ristorante. Inoltre, a Chionea, una delle 17 frazioni di Ormea, c’è un museo speciale, ovvero il Museo dei Ricordi, un luogo in cui passato e presente si fondono grazie all’aiuto degli abitanti, che portano antichi oggetti di uso comune, vecchie fotografie e anche le proprie storie, per raccontare come si viveva tra le montagne di questo incantevole paese a forma di cuore. Tutto questo romanticismo attira inevitabilmente molte coppie che vogliono sposarsi in un luogo magico e speciale, proprio come Ormea.

