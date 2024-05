La Carinzia è la destinazione ideale per le tue prossime vacanze in montagna. Ecco luoghi ed eventi da non perdere.

La Carinzia è una delle destinazioni turistiche più amate del territorio austriaco e sono molti gli italiani che la scelgono come meta delle loro vacanze in qualsiasi stagione dell’anno. Confina con il nostro Paese attraverso il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto.

Se quindi state pensando alle vostre prossime vacanze primaverili o estive, allora potreste considerare la possibilità di soggiornare in questo ottimo hotel a Villach, l’Hotel Termale Karawankenhof, un 4 stelle nei pressi delle KärntenTherme alle quali tra l’altro gli ospiti dell’hotel hanno libero accesso. Avrete la possibilità di usufruire delle piscine termali, della piscina sportiva, delle varie saune o dei bagni turchi, delle cabine a raggi infrarossi, delle vasche idromassaggio, delle molte zone per il relax e tantissimo altro ancora.

Per il vostro soggiorno potrete scegliere tra le ampie e comode camere dell’hotel e gli appartamenti completamente attrezzati per un numero di persone da due a sei.

Cosa vedere a Villach?

Le terme di Villach sono ovviamente un must imperdibile, ma Villach non è solo una semplice cittadina termale, bensì un’incantevole località circondata da un panorama naturale davvero eccezionale.

Sicuramente non dovete perdervi una lunga e rilassante passeggiata nel suo centro storico: per non perdervi niente, il consiglio è quello di scaricare gratuitamente la “Guida del Centro Storico di Villach” preparata dall’Ente per il Turismo di Villach, collegatevi al WLAN gratuito con il vostro smartphone e partite all’esplorazione della città: ne scoprirete il passato e i tesori nascosti. Scoprirete le storie dei vari numeri civici, dei monumenti religiosi fra cui il Duomo di San Giacomo, il monumento più importante della città, le tante vie, le piazze, il municipio, i personaggi storici fra cui il famoso medico e alchimista Paracelso.

E poi non dimenticate che tutto l’anno a Villach, cuore pulsante della Carinzia, si tengono eventi e manifestazioni di ogni tipo.

Da non perdere: i Castelli Landskron e Hochosterwitz

A pochi chilometri da Villach si trova lo stupendo Castello Landskron (XII sec.), unanimemente considerato come uno dei monumenti storici più importanti dell’Austria. La stagione di apertura 2024 è iniziata il 26 aprile e durerà fino al 31 ottobre.

Un’attrazione imperdibile del castello è la celebre Adler Arena, il centro in cui si addestrano aquile e falchi e in cui si mettono in scena le dimostrazioni di volo di questi stupendi rapaci.

Se i castelli sono la vostra passione allora a circa 50 minuti di auto dal vostro hotel troverete il bellissimo Castello di Hochosterwitz, situato su uno sperone di roccia. Il castello, un’antica fortificazione militare, si trova nelle vicinanze di Sankt Georgen am Längsee. Se volete visitarlo potete prendere la funicolare oppure percorrere la salita con i portoni. Potrete ammirare la sala delle armature, l’armeria, la collezione di quadri rinascimentali e tanto altro ancora.

Carinzia: terra di laghi

La Carinzia è un territorio dove si trovano molti laghi che vale la pena di visitare per passare bellissime giornate all’insegna del relax e della natura; si ricordano per esempio il Wörthersee (il lago più grande della Carinzia e uno dei più caldi dell’intera Austria), lo spettacolare Faaker See, detto anche “il mare del sud della Carinzia”, ma anche l’Ossiacher See (il lago più grande nella zona di Villach), il Klopeiner See e il Millstätter See.

Insomma, sicuramente non avrete il tempo di annoiarvi durante la vostra vacanza in Carinzia…