Vacanze estive a Castelrotto, nei pressi dell’Alpe di Siusi

L'alpe di Siusi: la metà ideale per le vacanze estive in montagna

È finalmente arrivato il momento delle vacanze estive e se si amano i soggiorni attivi, allora la zona dell’Alpe di Siusi, l’altopiano più esteso d’Europa, è ciò che fa per voi perché avrete la possibilità di praticare tante attività diverse, ammirare panorami mozzafiato e visitare molte incantevoli località dell’Alto Adige.

Il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di prenotare il vostro soggiorno presso l’hotel Martina a Castelrotto, località che si trova nel parco naturale dello Sciliar.

Il Martina Breakfast Lodge è un tre stelle che mette a disposizione dei suoi ospiti vari servizi: abbondante buffet di prima colazione, piscina interna, sauna, terrazza sul tetto, angolo giochi per i più piccoli, parcheggio privato, connessione wi-fi gratis, stazioni di ricarica per auto elettriche (a pagamento) ecc.

Castelrotto, uno dei “Borghi più belli d’Italia”

Castelrotto è una meta di vacanze rinomata, molto amata dai turisti che la scelgono come loro destinazione in ogni stagione dell’anno, in particolare durante quella invernale e quella estiva.

Da diversi anni, il paese di Castelrotto è stato inserito nella lista de “I Borghi più belli d’Italia”, un riconoscimento sicuramente meritato dato che il suo centro storico è davvero delizioso e vi consigliamo caldamente di visitarlo con la dovuta calma per ammirare le facciate affrescate, le locande finemente decorate, le insegne in ferro battuto.

Considerate inoltre che sia a Castelrotto che nelle località vicine, come per esempio Siusi allo Sciliar, durante il periodo estivo vengono continuamente organizzati eventi e manifestazioni di ogni tipo: la festa del paese, le notti delle streghe, la festa della polenta, sagre, concerti e via discorrendo, insomma un mare di divertimento.

Le attività estive durante il vostro soggiorno a Castelrotto

Soggiornare a Castelrotto significa trovarsi nell’area vacanze dell’Alpe di Siusi; un vero e proprio paradiso per gli escursionisti. A breve distanza dal vostro hotel si trova per esempio la seggiovia Marinzen che porta i visitatori alla bellissima Alpe di Marinzen che si estende sul pendio del monte Bullaccia, sul bordo nord-occidentale dell’Alpe di Siusi. D’inverno l’Alpe di Marinzen è il centro della zona sciistica di Castelrotto, mentre durante i mesi più caldi è una meta che attira moltissimi appassionati del trekking e delle escursioni.

Del resto sull’Alpe di Siusi i sentieri sono moltissimi, da quelli più semplici, adatti anche ai passeggini, a quelli che richiedono un notevole allenamento.

Ci sono anche moltissime opportunità per chi ama le due ruote; se siete appassionati di bicicletta, avrete la possibilità di girare per le poco trafficate strade comunali e visitare diverse località incantevoli; se invece preferite la MTB, troverete moltissimi itinerari per la mountain bike, più o meno impegnativi.

Se poi vi viene la voglia di giocare a golf, a circa 10 minuti di auto dal Martina Breakfast Lodge, tramite la SP 64 e la SP 24, si trova il Golf Club San Vigilio Siusi, un campo da golf a 18 buche circondato da un panorama stupendo.

È anche possibile esplorare le aree dell’Alpe di Siusi e dello Sciliar in groppa a un cavallo, a Castelrotto oppure nella vicina Compaccio si trovano infatti alcuni maneggi.

E per i più audaci, che amano l’adrenalina, vi sono anche scuole di volo per praticare il parapendio nei cieli dell’Alpe di Siusi; sarà un’esperienza che difficilmente dimenticherete.