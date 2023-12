Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le mete consigliate dalle star per le vacanze di Natale 2023.

Vacanze di Natale: le mete consigliate dalle star in Italia

Manca sempre meno alle vacanze di Natale. Per chi ancora non ha deciso dove trascorrere questo periodo di festività, vedremo adesso insieme alcune mete, consigliate anche dalle star. Iniziamo dal nostro Paese, ecco quindi dove andare in vacanza durante il periodo natalizio in Italia:

Rovereto: ci troviamo in Trentino Alto Adige e, con le sue luminarie e i suoi scorci suggestivi, può essere davvero la meta perfetta per una vacanza con la famiglia. Da assaggiare assolutamente i piatti tipici regionali, inoltre, la località si trova non troppo distante da Trento, altra splendida città tutta da visitare. Per gli appassionati di sci, è inoltre possibile sciare nel comprensorio sciistico Brentonico-Polsa-S. Valentino.

Maratea: altro posto dove trascorrere le vacanze di Natale è il piccolo comune di Maratea, in Basilicata, che si affaccia sul Mar Tirreno. Per tutti coloro che amano il mare e la tranquillità, Maratea può davvero essere la scelta perfetta.

Aosta: città perfetta per trascorrere le vacanze di Natale. Qui si può respirare l'atmosfera gioiosa del Natale, senza dimenticare di assaggiare le specialità gastronomiche e di rilassarsi alle terme.

Vacanze di Natale: le mete consigliate dalle star all’estero

Vediamo invece adesso dove trascorrere le vacanze di Natale 2023 all’estero;

Sofia: ci troviamo in Bulgaria. Sofia è una delle città perfette da visitare nel periodo natalizio, ci si ritrova immersi in una atmosfera super suggestiva. Sofia è anche una delle città più antiche d’Europa, imperdibile la Cattedrale di Aleksandr Nevskij, la Chiesa di San Giorgio e la Chiesa di Boyana.

Londra: la capitale inglese è una di quelle città che ti lascia senza fiato in qualunque periodo dell'anno. Tra addobbi e decorazioni natalizie, Londra a Natale diventa davvero super magica, perfetta sia per un viaggio di coppia ma anche per un viaggio con la famiglia.

Parigi: vale un pò lo stesso discorso di Londra, città magica e meravigliosa in qualunque periodo dell'anno. Certo che le luminarie sugli Champs-Elysées sono davvero da togliere il fiato. Bellissimo portarci i più piccoli, per fargli vivere un'atmosfera natalizia davvero indimenticabile.

Sydney: per chi non ne può già più dell'inverno e del freddo, ecco che recarsi in Australia, dove adesso è estate, può essere davvero la scelta migliore. Certo, il costo è davvero enorme rispetto alle altre mete, però indossare infradito e costume, fare il bagno al mare e godersi la città senza cappotto, sciarpa e guanti vale il prezzo del biglietto!

Vienna: altra città meravigliosa da vedere in inverno e sotto Natale. Tantissime le cose da vedere in questa città austriaca, senza dimenticare l'opportunità di pattinare in una delle piste più vaste del mondo.

Queste sono alcune delle mete consigliate per trascorrere le vacanze di Natale. E voi, dove andrete in vacanza?

