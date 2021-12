Il 16 dicembre a Uomini e Donne è stata realizzata la registrazione della scelta di Roberta Ilaria Giusti, che probabilmente andrà in onda a partire da gennaio 2022.

Roberta Ilaria Giusti: la scelta

Dopo un lungo percorso nel dating show di Maria De Filippi, Roberta Ilaria Giusti avrebbe finalmente fatto la sua scelta tra i suoi due corteggiatori, Luca e Samuele.

Secondo indiscrezioni la registrazione della scelta si sarebbe svolta il 16 dicembre e pertanto ferve l’attesa dei telespettatori per sapere quando finalmente andrà in onda. Visto che il programma verrà temporaneamente sospeso per la pausa natalizia, è probabile che la punta dedicata alla scelta di Roberta andrà in onda tra il 10 e l’11 gennaio (ovvero quando il programma andrà di nuovo in onda). Lei stessa ha già anticipato che la puntata di Uomini e Donne del 22 dicembre sarà dedicata alle ultime esterne da lei avute con i suoi due corteggiatori.

Chi avrà scelto tra i due?

Roberta Ilaria Giusti: la vita privata

Roberta Ilaria Giusti è stata una delle troniste rimaste più a lungo all’interno del dating show e finora sembrava fortemente indecisa tra i due corteggiatori giunti al programma per corteggiarla. In tanti tra i fan sono convinti che lei abbia scelto infine di proseguire la sua liaison con Samuele, ma sono anche in tanti a fare il tifo per Luca.

Sulla vicenda ovviamente per ora non sono emersi dettagli e quindi per sapere su chi è ricaduta la scelta di Roberta bisognerà attendere l’attesissima puntata dedicata alla sua scelta.

Roberta Ilaria Giusti: chi è

Roberta Ilaria Giusti è una ragazza originaria di Roma che si è laureata in Lingue e letterature straniere. La sua vita è stata fortemente scossa dalla prematura scomparsa del padre e da tempo la giovane ha deciso di rendersi indipendente e vivere per conto suo.