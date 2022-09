Uomini e Donne: il ricordo di Manuel Vallicella

La notizia della scomparsa dell’ex tronista Manuel Vallicella si è sparsa a macchia d’olio sui social e in queste ore anche la redazione di Uomini e Donne ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa dell’ex tronista.

Manuel Vallicella è morto: il lutto a Uomini e Donne

In tanti, da Ludovica Valli a Raffaella Mennoia, stanno esprimendo in queste ore il loro cordoglio per la scomparsa di Manuel Vallicella, l’ex tronista di Uomini e Donne che si è tolto la vita a 35 anni (sembra che da tempo soffrisse di una grave forma di depressione). In queste ore anche i canali social di Uomini e Donne lo hanno ricordato con una foto risalente al periodo in cui ha preso parte al programma e nella cui didascalia è stato scritto “Ciao Manuel.

Rip”. Il braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, invece ha voluto dedicare a Vallicella un lungo e straziante messaggio.

“Sono ore che scrivo e poi cancello…e niente mi si spezzano le parole non scorrono dal cuore si fermano alla mano..provo a scrivere con la testa ma mi si confondono i pensieri i ricordi le nostre chiacchiere..allora niente scrivo solo nella forma più sincera mi dispiace talmente tanto da non saperlo scrivere e neppure pensare..la tua mamma si prenderà cura di te.

Ciao Manuel, riposa in pace”, si legge nel suo post. A loro si sono aggiunti anche Amedeo Venza, Ludovica Valli e tanti altri che avevano avuto modo di conoscere l’ex tronista nel corso degli anni.