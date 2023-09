Le unghie cognac di Blake Lively viste allo street style della New York Fashion Week hanno conquistato tutte. Si tratta di una nail art ispirata alle borse di pelle, con tanto di borchie, assolutamente da copiare durante l’autunno inverno 2023/24.

Le unghie cognac di Blake Lively viste allo street style della New York Fashion Week sono pazzesche

Blake Lively riesce sempre a stupire, non solo per la sua straordinaria bellezza e per il suo grande talento, ma anche per la sua eleganza e la sua sobrietà, che rendono il suo stile unico e molto apprezzato. La sua dote innata di incantare è stata confermata ancora una volta dalla sua ultima manicure, sfoggiata in occasione della sua partecipazione come ospite alla sfilata di Michael Kors Spring Summer 2024, alla New York Fashion Week. Un evento davvero molto importante e soprattutto interessante, in cui l’attrice ha saputo farsi notare grazie ad un look davvero incantevole, che l’ha fatta emergere tra le tante star presenti per l’occasione. Blake Lively ha indossato una tuta molto aderente con brillantini oro, rivelando un fisico davvero perfetto dopo la nascita del suo quarto figlio. Ha sfoggiato anche una chioma di capelli biondi a onde vaporose e una manicure che ha attirato l’attenzione di tutti. Per omaggiare l’amico designer e creare un look matchy matchy coordinato con la borsa che ha scelto, l’attrice ha deciso di sfoggiare una manicure davvero molto particolare, anche se molto semplice da replicare, che ha davvero conquistato tutti. Avevate mai pensato di coordinare lo smalto alla borsa? La nail art di Blake Lively si è ispirata alle borse di pelle.

Unghie cognac di Blake Lively: la nail art ispirata alle borse di pelle

La nail art di Blake Lively è stata chiamata con il nome di cognac leather dalla sua creatrice, ovvero la manicurista Elle Gerstein. Un nome che vuole richiamare il pellame color cuoio tipico delle borse. Una nail art a cui sono stati aggiunti dei dettagli davvero unici. Le unghie di Blake Lively presentano una base di smalto color cognac e tutto intorno un’applicazione di piccole borchie dorate, che vanno a mimare l’hardware oro delle borse. Una combinazione di colori, dettagli e ispirazione che ha subito fatto entrare questa manicure nelle tendenze per l’autunno 2023, non solo per il colore e la fantasia ma anche per la lunghezza. L’attrice, infatti, ha scelto le unghie corte, che sono molto in tendenza in questo momento. Realizzare questa manicure da sole è davvero molto semplice e veloce. Basta applicare su tutta l’unghia uno smalto color cognac, ovvero un marrancio chiaro caldo arancione, e poi applicare tutto intorno delle piccole borchie che si possono acquistare. In pochi semplici passi si può ottenere una delle manicure più gettonate per la nuova stagione, lanciata da una delle attrici più belle del panorama internazionale.