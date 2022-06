Una boccata d’aria: trama e cast del film

Una boccata d’aria è un film in cui l’amatissimo Aldo Baglio recita senza i suoi due famosi compagni di avventura, Giovanni Storti e Giacomo Poretti. Una commedia diretta da Alessio Lauria, piena di divertimento ma anche di grande profondità.

Una boccata d’aria: Aldo al cinema senza Giovanni e Giacomo

Il trailer di Una boccata d’aria è ufficialmente uscito. Si tratta di una commedia divertente, ma anche profonda, diretta da Alessio Lauria e distribuita da 01 Distribution. Uscirà nelle sale cinematografiche il 7 luglio. Un film in cui l’amatissimo Aldo Baglio recita senza i suoi due famosi compagni di sempre, Giovanni Storti e Giacomo Poretti. In qualità di solista, Aldo è pronto a rallegrare il suo pubblico, con la sua solita grande ironia.

Sarà in compagnia di Lucia Ocone, Ludovica Martino, Giovanni Calcagno, Davide Calgaro, Francesca Faiella e molti altri.

Una boccata d’aria: la trama e il cast

Il film racconta la storia di Salvo, interpretato da Aldo Baglio, un emigrato che torna nella sua terra d’origine, la Sicilia, dopo aver ricevuto la triste notizia della morte del padre. Nonostante sia una notizia tragica, Salvo non è particolarmente interessato al funerale del padre, visto che i loro rapporti non erano dei migliori.

L’uomo è interessato soprattutto dall’eredità, ovvero dalla casa di famiglia, visto che ha delle difficoltà economiche. La sua attività, una pizzeria aperta a Milano, rischia di chiudere e per questo Salvo cercherà in tutti i modi di convincere il fratello Lillo a vendere la casa che apparteneva al padre. Questo per dividere la somma di denaro ottenuta e cercare di salvare la sua pizzeria. Salvo vuole evitare la chiusura del locale senza che la moglie e i figli vengano a sapere dei tanti debiti che gravano sulla famiglia. Il fratello Lillo, però, è particolarmente attaccato alle origini della famiglia, per cui riuscire a convincerlo sarà un’impresa davvero difficilissima. Riuscirà a farlo? Lo scoprirete tra pochi giorni, al cinema!

Il cast del film è formato da:

Aldo Baglio;

Lucia Ocone;

Giovanni Calcagno;

Davide Calgaro;

Ludovica Martino;

Massimiliano Benvenuto;

Francesca Faiella;

Enrico Gippetto;

Marcello Mazzarella.

Una boccata d’aria, film divertente e profondo con Aldo in versione solista

Una boccata d’aria è una commedia divertente e le risate saranno assicurate, proprio come ci ha sempre abituati Aldo Baglio. Nonostante sia tutto molto ironico e divertente, la pellicola è anche molto profonda. Si parla di rapporti familiari, dell’importanza della famiglia e delle proprie origini, degli affetti in generale, che sono argomenti molto sentiti da parte del pubblico. Aldo è in una versione del tutto inedita, soprattutto tenendo conto che è la sua seconda esperienza da solista, ma manterrà sempre il suo solito modo di essere ironico e brillante. I fan non devono temere, non ci sono state rotture tra Aldo Giovanni e Giacomo. Il trio, infatti, è già al lavoro per il nuovo film che arriverà il prossimo Natale. Aldo aveva già avuto un’esperienza da solista nel 2019, con il film Scappo a casa, per poi tornare a lavorare con Giovanni e Giacomo.