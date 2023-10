Un Posto al Sole arriva su Airbnb e sarà possibile dormire a Palazzo Palladini. La villa seicentesca di Posillipo, che fa da set all’amata fiction Rai, sarà prenotatile per una notte, nella sezione “Dimore storiche in Europa”, per la gioia dei fan.

Un Posto al Sole arriva su Airbnb: come soggiornare a Palazzo Palladini

Tutti gli appassionati di film, serie tv e fiction, almeno una volta nella vita, hanno desiderato visitare e vivere i luoghi che hanno amato vedendoli sul piccolo o grande schermo. Ora, gli amanti della fiction Un posto al sole, avranno questa occasione unica, assolutamente da non perdere. Stiamo parlando di una fiction che va in onda da ben 25 anni, per cui ha raccolto generazioni intere di fan, che stanno per ricevere una bellissima notizia. Palazzo Palladini, che in realtà si chiama Villa Volpicelli, edificio seicentesco che sorge a Posillipo, affacciato sul meraviglioso Golfo di Napoli, è arrivato su Airbnb, il famoso portale di case vacanza in affitto. Un’occasione davvero unica per vivere da vicino un luogo conosciuto nella fiction, ma anche di grande rilevanza storica. Due fortunati potranno dormire una notte in una stanza del prestigioso palazzo che da tanti anni fa parte delle vicende dei suoi inquilini e dei loro amici e conoscenti. A partire dal 17 ottobre, Villa Volpicelli sarà prenotabile, per una sola notte e per due ospiti, su Airbnb, nella categoria “Dimore storiche in Europa”. Si tratta di un progetto speciale realizzato proprio dal famoso portale, insieme a Fremantle e Rai.

Un Posto al Sole: due fan potranno dormire a Palazzo Palladini

Un’esperienza immersiva di cui potranno godere solo due fortunatissimi fan della serie tv. I due potranno soggiornare a Palazzo Palladini per una sola notte, godendo a pieno della grande emozione di essere all’interno di un luogo così importante per la fiction che hanno sempre seguito. Ma le sorprese non sono finite. Al check-in, gli ospiti saranno accolti dall’attore Patrizio Rispo, che nella fiction interpreta Raffaele Giordano, il portinaio di Palazzo Palladini, con cui condivideranno un aperitivo di benvenuto sulla splendida terrazza della villa. Patrizio Rispo indicherà agli ospiti anche i punti di interesse da visitare in città. Nel soggiorno, inoltre, è compresa anche una pizza per due in uno dei locali della città e un tour dei set di Un Posto al Sole, mentre l’esperienza si concluderà con una colazione recapitata al momento del check-out da una delle più note pasticcerie della città, con prelibatezze davvero uniche nel loro genere. Sarà un soggiorno incantevole per i due fortunatissimi fan della fiction Rai, che avranno l’occasione speciale di immergersi completamente nell’atmosfera della serie tv, godendo anche delle bellezze uniche di questa meravigliosa città.



