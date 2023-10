Le migliori app di viaggi, che ogni donna dovrebbe conoscere, per una vacanza easy: se anche voi siete curiose di conoscere quali sono e come si possono utilizzare al meglio, questo articolo farà di sicuro al caso vostro! Parliamo quindi, insieme, delle principali app da scaricare, se si è donne, appena prima di partire. Per una vacanza o un weekend, non fa differenza!

Le migliori app di viaggi, che ogni donna dovrebbe conoscere: guida per un viaggio super tech

Organizzare un viaggio, si sa, può essere divertente, ma anche molto stressante e faticoso. E poi, esistono molti tipi di viaggio: in famiglia, in gruppo con gli amici, in coppia… e se invece viaggiassimo da sole? Di che cosa potrebbe necessitare una vacanza, al femminile, per essere davvero un viaggio ben riuscito? Vediamo insieme, dunque, come la tecnologia ci può venire incontro, per viaggiare più organizzate, ma anche più sicure, e più felici.

Le 5 migliori app di viaggio, da scaricare se sei donna

Quali sono le 5 app di viaggio, tra le più consigliate alle donne, quando si organizza una partenza? Vediamone insieme le caratteristiche e l’utilità.

Safety Map Worldwide: La sicurezza, quando si viaggia, è qualcosa di fondamentale, e non solo per una donna. Esistono infatti, aree del mondo, concentrate magari in alcuni paesi tra i più poveri o ad alto tasso di delinquenza, che sono davvero molto pericolose. Per un turista, non è dunque consigliabile transitare in quello specifico distretto, quando magari esistono punti della stessa città, ben più sicuri e piacevoli da visitare. Ecco dunque che questa app, gratuita per IOS, propone una mappa di sicurezza In tutto il mondo, con delle dettagliate mappe geografiche che raccomandano i percorsi più sicuri, e consigliano sul miglior distretto in cui viaggiare. Gli allert di Safety Map, inoltre, in certe circostanze ti fermano, e ti guidano lontano dalle aree ad alto rischio.

Tourlina: E’ l’ideale per mettere insieme delle perfette compagne di viaggio. Funziona proprio come un app di incontri: chiede l’età del soggetto, i suoi interessi, la città di provenienza…la meta di viaggio! Al contrario però, Tourlina ha focus sull’amicizia, e per di più è un app per sole donne. Con questa applicazione gratuita per IOS, molte donne non viaggiano più da sole, trovando la perfetta compagnia per il proprio tour. E stringendo bellissimi legami.

Sit o Squat: Applicazione che geolocalizza i bagni dell’intera zona. Perché non c’è niente di peggio che viaggiare e trovarsi di fronte alla Tour Eiffel, e aver urgentemente bisogno del bagno…senza trovarlo! Gli utenti, sull’app, valutano le loro esperienze con un Sit (pollice in su) o Squat (così così) e possono anche caricare foto per dare un suggerimento agli altri viaggiatori sulla qualità e le condizioni dei servizi. Sarà anche possibile mappare le posizioni con una mappa interattiva geolocalizzata, e infine filtrare per costo, handicap accessibile, e presenza di un fasciatoio.

PackPoint: Perfetta per organizzare al meglio un bagaglio per un weekend come per un mese! Per gli appassionati di app, la cosa migliore di PackPoint è che può sincronizzarsi con TripIt. Questo permette di ottenere informazioni anche in merito al tragitto. PackPoint è un generatore di liste di bagagli personalizzabili in base a necessità e stile di vita. Offre ottimi consigli: basta dire all’app il proprio genere, dove si è diretti, il periodo dell’anno e le attività in programma. Il generatore creerà una lista di equipaggiamento indispensabile, dagli abiti alle medicine generiche, dai tool tecnologici all’ombrello.

Sygic Travel: App gratuita fondamentale per scovare delle vere e proprie gemme turistiche, dai monumenti ai ristoranti, passando per negozi e musei, con delle mappe offline che possono anche guidare da un monumento all’altro, fornendo i tempi di viaggio tra le varie attrazioni. Più dettagliata di Tripadvisor, perché arricchita dalle recensioni e dagli articoli di milioni di redattori di viaggi!

Viaggiare al femminile, con app così comode e piacevoli da usare, sarà ancora più comodo e gratificante!

