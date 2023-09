La Via delle Dee è considerato il cammino femminile per eccellenza, come mai? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché la Via delle Dee è il cammino femminile per eccellenza?

La Via delle Dee è un cammino che collega Bologna a Firenze, parte infatti da Piazza Maggiore a Bologna per arrivare a Piazza della Signoria a Firenze. La famosissima Via degli Dei si è tinta quindi di rosa, diventando la Via delle Dee, proprio perché si tratta di un percorso di trekking rivolto esclusivamente alle donne che hanno bisogno di staccare la spina, di prendersi dei momenti solo per se stesse. Questo cammino è pensato per tutte le donne che non solo vogliono fare un percorso escursionistico, ma per tutte coloro che vogliono fare anche un cammino interiore. 130 km, sei giorni di cammino, con l’obiettivo anche di riscoprire l’antica alleanza tra donne. Destinazione Umana organizza questo trekking per sole donne, queste le parole di Silvia Salmeri, la fondatrice di Destinazione Umana: “L’idea di dare vita a una esperienza profondamente femminile mi è venuta a seguito della recente malattia che ha travolto la mia vita, un tumore alla lingua che mi ha costretta a sottopormi a una lunga operazione e a mesi di riabilitazione. Questa dura esperienza mi ha insegnato quanto sia importante ritrovare il tempo per noi stesse, per amarci e fare ciò che ci fa stare bene, non aspettiamo che siano gli ostacoli e i momenti difficili a farci capire che forse è troppo tardi. Abbiamo ideato una Via degli Dei alternativa, pensata per tutte quelle donne che desiderano abbinare al cammino esteriore anche un cammino interiore di ricerca e consapevolezza di sé, perché siamo convinti che solo rimettendoci al centro delle nostre vite possiamo essere felici.”

La Via delle Dee: l’itinerario

Come abbiamo appena visto, la Via delle Dee è un percorso di trekking per sole donne, pensato come percorso di crescita interiore, per riconnettersi con la parte più profonda di noi stesse. Tutte noi ne abbiamo bisogno e questo percorso può essere davvero la risposta che molte di noi cercano da diverso tempo. La Via delle Dee è una iniziativa del tour operator Destinazione Umana , in collaborazione con la Rete Nazionale delle Donne in Cammino ed pensato proprio come un viaggio di ricerca spirituale e crescita interiore. Infatti, proprio per questi motivi, è prevista la presenza di una guida ispirazionale, che attraverso colloqui ed esercizi aiuterà ogni donna a tirare fuori i propri bisogni e ad avere una nuova prospettiva sulla vita. Insomma un’occasione davvero irripetibile per guardarsi dentro e tirare fuori la parte più vera di sé. Per quanto riguarda l’itinerario, sono previsti sei giorni di cammino:

Primo giorno: Piazza Maggiore di Bologna – Monte Adone Secondo giorno: Monte Adone – Madonna dei Fornelli Terzo giorno: Madonna dei Fornelli – Traversa Quarto giorno: Traversa – San Piero a Sieve Quinto giorno: San Piero a Sieve – Olmo Sesto giorno: Olmo – Firenze

Sul sito ufficiale di Destinazione Umana troverete tutte le informazioni più dettagliate e le date per poter partecipare, in quella che potrebbe davvero essere l’esperienza che vi cambierà la vita.