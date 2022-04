Il programma di Canale 5 “Ultima Fermata” è giunto al giro di boa ed è arrivato il momento di fare un primo bilancio. La trasmissione targata “Fascino” dal punto di vista degli ascolti si è rivelata essere sottotono.

Nonostante tutto i telespettatori da casa non hanno potuto fare a meno di notare che Simona Ventura è riuscita a dare prova di tutta la sua esperienza.

In effetti, è apparsa davvero a suo agio sia nel ruolo di conduttrice che di narratrice. Durante la trasmissione “Citofonare Rai2”, la “Simona nazionale” ha raccontato com’è andata, svelando al contempo alcuni particolari.

Simona Ventura racconta com’è andata a Ultima Fermata: “Mi sono immedesimata in tutte le coppie”

Simona Ventura durante la sua chiacchierata con Paola Perego ha raccontato quali sono state le sensazioni provate durante questa esperienza. Ha precisato di essersi immedesimata in tutte coppie ed in particolar modo quelle nelle quali “manca la comunicazione”.

La conduttrice ha anche aggiunto: “Anch’io tendevo a dire quello che non mi andava bene […] poi staccavo la spina e addio”.

Perché Ultima Fermata è stato un programma “fuori dagli schemi”

Sebbene molti degli elementi di “Ultima Fermata” non siano stati nuovi, il programma del “biscione” è riuscito a portare in televisione degli elementi interessanti e che sono stati presentati nel dettaglio da Simona Ventura: “Nelle famiglie si nasconde la polvere sotto al tappetto per salvare le apparenze” – ha osservato.

Infine, ha concluso: “Le coppie vengono qui per raccontare i propri problemi”.