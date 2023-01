Ulisse Lendaro, chi è il marito di Anna Valle?

Ulisse Lendaro è il marito di Anna Valle, Miss Italia 1995 ed oggi uno dei volti più noti delle fiction televisive italiane. Ma cosa sappiamo su di lui? Scopriamolo insieme tutti i dettagli: vita e carriera.

Chi è Ulisse Lendaro, marito di Anna Valle

Nato a Vicenza l’8 febbraio 1973, è un avvocato, regista e produttore televiso. Inoltre, è anche Amministratore Delegato della Louis Lender Production, una società di produzione dedicata all’ideazione, la produzione e la realizzazione di film, cortometraggi, documentari, video aziendali, spot, spettacoli televisivi e fiction. Tra i suoi numerosi lavori, ha diretto il film “L’età imperfetta” con protagonista la moglie. Ed ha preso parte anche alla pellicola del 2005 “Still Life” diretta da Filippo Cipriano e “Madley Brandelli di Scuola” del 1998 diretto da Jonathan Zarantonello.

Il primo incontro con l’attrice

Avvocato, regista, produttore, ma non solo! Ulisse Lendaro infatti è anche un grande attore. Il suo primo incontro con Anna Valle avviene proprio sul set cinematografico del film “MissTake“. Grande coppia sul set e nella vita reale.

«Io l’ho conosciuto nel 2006, coproducendo con lui il film MissTake, nel quale recitavamo entrambi. Ci siamo piaciuti subito, ma io avevo interrotto una relazione importante di sette anni con Lorenzo Cocco.

Ulisse è stato bravo. Non era sempre presente, ma c’era e sapeva dosarsi. Il corteggiamento è durato qualche mese, poi quando abbiamo deciso di metterci insieme è stata una corsa verso la felicità», ha svelato l’attrice in un’intervista qualche anno fa.

Ulisse e Anna: matrimonio e figli

Un amore a prima vista! Tanto che i due sono convolati a nozze poco dopo, nel 2008. Hanno poi deciso di coronare la loro meravigliosa storia d’amore con la nascita di due figli: un maschio e una femmina. La primogenita, Ginevra, nata nello stesso anno del matrimonio. Leonardo invece, il secondogenito, è nato nell’aprile del 2013.

«Ulisse è molto presente. Siamo interscambiabili, ma non è un “mammo”. Nessun papà può sostituire la figura materna. Ce la mettiamo tutta: malgrado il lavoro ci porti spesso fuori casa, cerchiamo di non farlo pesare ai bambini… Abbiamo una vita più movimentata del normale, ma nessuno ne soffre»

Inoltre, questa vita movimentata sembrerebbe proprio il segreto del loro amore così duraturo. Anna Valle ha svelato: «La nostra fortuna è che ci sono dei periodi in cui noi stiamo sempre insieme e altri dove stiamo parecchio divisi, lontani. Un’altalena. Dico per fortuna perché ciò è una mano santa per il nostro rapporto di coppia: lo stare lontano e ritrovarsi continuamente non è male»

Una famiglia molto riservata

Nonostante siano una delle coppie più conosciute del mondo dello spettacolo, Anna Vallle e Ulisse Lendaro sono da sempre molto riservati. I due amano vivere la loro vita quotidiana lontana dagli occhi indiscreti del riflettori. Il marito, proprio come lei, sembrerebbe non avere nessun profilo social. Ospite nel salotto di Verissimo con Silivia Toffanin, aveva rivelato il motivo di questa sua scelta: «Non ho nessun profilo perché non è una cosa che mi appartiene. Non mi verrebbe spontaneo».