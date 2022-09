Tutta un’altra vita: trama e cast

Tutta un’altra vita è un film di genere commedia diretto da Alessandro Pondi prodotto nel 2019 da Rodeo Drive e Rai Cinema. Le riprese si sono svolte principalmente a Roma, nello specifico all’EUR, ma con incursioni anche a Tarquinia e Civitavecchia, tant’è che il film ha beneficiato del sostegno e dei contributi della Regione Lazio per la produzione cinematografica.

Tutta un’altra vita: il cast

Il cast vanta uno dei volti comici più amati dal pubblico italiano, ovvero Enrico Brignano, che veste i panni del protagonista Gianni. un volto che subito cattira l’attenzione e l’interesse sul film, ma a cui si accompagnano altri nomi piuttosto noti. Accanto a lui troviamo infatti Ilaria Spada nelle vesti della bella Lola, Paola Minaccioni come Lorella, Maurizio Lombardi in qualità di Manuel Del Grande e Monica Vallerini come Marta.

Seguono poi a ruota Daniela Terreri (Erminia), Gabriele Lustri (Annibale), Giordano Di Cola (Annibale), Rossella Brescia (donna Danarosa), Giorgio Colangeli (Alfredo), Paolo Sssanelli (Temistocle), Margherita Remo (Lisa Von Shiele), Diego Verdegiglio (Titta Nasturzi, senatore) e Lucia Stara.

Attualmente è possibile vedere il film in streaming su Netflix, Prime Video, Rai Play, Disney+, ma anche Youtube, Tim Vision e Google Play. Scopriamone insieme la trama nel dettaglio.

Tutta un’altra vita: trama del film

Protagonista della storia è appunto Gianni, un tassista di Roma dalle abitudini ormai consolidate. Un uomo che è fermo nella sua zona di comfort, le cui giornate si ripetono sempre un po’ uguali tra loro. Gianni è sposato e ha due figli. Come tante persone comuni ha un sogno molto poco realistico: quello di cambiare la propria vita vincendo alla lotteria una cifra in grado di rivoluzionarlo. Qualcosa, insomma, in cui tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo sperato.

Gianni, insomma, attende in cuor suo una rivoluzione che effettivamente arriva, anche se in modo inaspettato. Una coppia facoltosa, infatti, si fa accompagnare in aeroporto da lui per partire per una vacanza da sogno alle Maldive. Nella fretta i due lasciano in auto le chiavi della loro villa da sogno. Gianni, seppur dopo qualche tentennamento, non riesce a resistere: si reca alla villa e finge di essersene il proprietario. Si sente finalmente catapultato nella vita che in cuor suo ha sempre sperato di vivere. Le emozioni aumentano ancora quando incontra Lola, una ragazza che sembra destinata a sconvolgere anche la sua vita sentimentale. Gianni si trasforma così in un uomo completamente diverso da quello di un tempo, pronto addirittura ad abbandonare tutto e tutti per la giovane e bellissima Lola: quella che a lui sembra un biglietto vincente tanto agognato.

Peccato che quella che sta vivendo Gianni è solo una parentesi di vita presa in prestito da qualcun altro e che i legittimi proprietari della casa torneranno presto dalla vacanza. Il che creerà non pochi imprevisti nella vita di tutti.

Tutta un’altra vita è quindi una commedia incentrata sulle emozioni, le relazioni e le speranze di un uomo comune che, all’improvviso, cerca di capire come sarebbe la sua esistenza se fosse, semplicemente, del tutto diversa.