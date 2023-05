Tute da cerimonia: i modelli più eleganti

Dai modelli con ruches o a tinta unita oppure con stampe all over, sono le tute da cerimonia per occasioni eleganti da sfoggiare.

In occasione di cerimonie come battesimi, comunione e anche matrimoni, è bene vestirsi in modo adatto. Tra i tanti capi, le tute da cerimonia sono l’ideale perché eleganti, comode, pratiche e funzionali. Scopriamo insieme quale indossare e ordinare su Amazon, anche in base agli ultimi modelli e tendenze che sono proposti nel settore della moda.

Tute da cerimonia

Sono considerate un capo molto elegante e indicato da usare in caso di eventi come cerimonie, battesimi, matrimoni. Le tute da cerimonia sono un capo versatile e indicato per la stagione primaverile, ma anche estiva, per la praticità e comodità che contraddistingue questo indumento. Si possono usare in infiniti modi e per varie occasioni.

Note anche con il nome di jumpsuit, sono molto alla moda al punto da prestarsi bene per ogni occasione. Basta abbinarle con gli accessori ed elementi giusti in modo da avere un capo che sia perfetto sia per il giorno, ma anche per la sera. Si adatta a ogni fisicità ed è bene fare attenzione a quale scegliere a seconda del modello.

I modelli con la cintura in vita sono considerati l’ideale anche perché distolgono l’attenzione dai fianchi, soprattutto se alquanto ampi e permettono di snellire nel modo migliore il punto vita. Ottime sono le tute da cerimonia con lo scollo a V, ma in questo caso è bene non esagerare eccessivamente e fare attenzione a cosa si indossa.

Sono poi disponibili in vari tessuti: dalla seta, sempre molto elegante passando per il lino che è fresco, quindi indicato per la stagione estiva arrivando anche al cotone. Non possono poi mancare le tipologie con o senza maniche oppure con bustier per un look maggiormente sensuale.

Tute da cerimonia: modelli eleganti

Sono un capo tornato sulle scene e in passerella da poco tempo, ma le tute da cerimonia continuano ad avere un grande successo e le proposte primaverili sono davvero tantissime, come dimostrano le ultime tendenze in questo settore. Sono considerate le protagoniste assolute delle grandi occasioni, perfette da abbinare con un blazer o tacchi vertiginosi.

Il lilla è uno dei colori dominanti della primavera e questo capo è perfetto in questo colore da esaltare con dei sandali e una borsa di colore bianco. Si trova anche nel colore verde smeraldo molto più elegante e sofisticato, indicato per le grandi occasioni oppure nelle tonalità fucsia o anche verdino con tantissime margherite come nel modello proposto dalla modella Gigi Hadid.

Le tendenze puntano alle tute da cerimonia perché considerate un capo funzionale e pratico. Per l’occasione si arricchiscono di alcuni dettagli come ruches, stampe all over oppure design ed elementi floreali, per ravvivare e dare un tocco di brio al periodo.

Le forme sono particolarmente ricercate, magari con dettagli gioiello come nel modello proposto da Stella McCartney che evidenzia questo capo con tessuto in sangallo e bretelle di colore nero. Si punta anche a modelli corti con ruches e volants che sono indicati per una cerimonia quale un matrimonio all’aperto oppure dalla linea corta che lascia la schiena scoperta.

Tute da cerimonia: offerte Amazon

Sono modelli indicati per ogni occasione e momento disponibili sul sito di Amazon con tante offerte e prezzi da non perdere. Cliccando sulla foto si visualizzano i dettagli del prodotto. La classifica qui stilata presenta tre modelli di tute da cerimonia scelti tra quelle maggiormente in voga con una descrizione dettagliata di ognuna.

1)Orandesigne tuta da donna

Una tuta da donna in manica singola dalla vita alta. Un modello molto elegante con pantaloni a zampa impreziosita da dettagli gioiello e un grande fiocco in vita. Realizzata in tessuti morbidi e comodi, oltre che elastici. Disponibile nei colori nero, bianco, blu e marrone.

2)Minetom jumpsuit da donna elegante

Una tuta da cerimonia con scollatura a cuore elegante, a tinta unita, monopezzo. Un modello in pizzo, alla moda che è un must per la stagione della primavera. Senza maniche e indicata per un cocktail o feste all’aperto. Presente in vari colori: arancione, verde, blu, giallo, ecc.

3)Coloody tute da donna

Una tuta dalla gamba larga con cintura alla vita adatta per la stagione calda anche grazie al tessuto confortevole che dona una piacevole sensazione di benessere. Un modello dalla vita media con maniche a 3/4 nei colori nero, blu, beige.

