Il trucco perfetto per l’autunno 2023 è quello dell’attrice Kristen Stewart. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di che make up si tratta.

Il trucco perfetto per questo autunno 2023 è quello di Kristen Stewart

Ci siamo, l’autunno è ufficialmente iniziato e, oltre a pensare a come vestirci in questa stagione, è tempo anche di decidere come truccarsi. L’attrice star della saga di “Twilight” ci ha mostrato quello che è il trucco perfetto per questo autunno 2023. In questa stagione si va verso le tonalità calde del marrone, del rosso e dell’oro, che creano un bellissimo contrasto con la pelle, ormai non più abbronzata. Kristen Stewart, ambasciatrice di Chanel dal 2013, nella nuova campagna ci ha fornito l’ispirazione giusta: smokey eye bold di colore marrone come le foglie autunnali e rossetto color mattone. Insomma, un make up ispirato proprio ai colori tipici dell’autunno. Gli occhi sono gli assoluti protagonisti, con linee definite e scure che ne tracciano i contorni e che, nel caso dell’attrice protagonista del film su Lady D, “Spencer”, fanno risaltare ancora di più gli occhi verdi.

Come realizzare il trucco come quello di Kristen Stewart

Se il trucco di Kristen Stewart ha conquistato anche voi, vediamo adesso insieme come realizzarlo. I protagonisti di questo make up sono gli ombretti Ombre Première Libre della Collezione Autunno Inverno 2023 2024 di Chanel. Grazie all’applicatore integrato, basta semplicemente stendere e poi sfumare il colore, non c’è infatti alcun bisogno dell’utilizzo di pennelli. Usando l’ombretto più scuro si realizza il perimetro dello smokey eye, che arriva fino alla rima cigliare inferiore, mentre le altre tonalità si susseguono in modo graduale dall’esterno fino al punto più chiaro all’altezza dell’angolo interno dell’occhio. Insomma un trucco occhi piuttosto facile da realizzare, grazie al quale non solo sarete super cool, ma non passerete di certo inosservate!

La nuova collezione make up Chanel Autunno Inverno 2023 2024

Il Makeup Creation Studio di Chanel ha preso ispirazione dai colori tipici dell’autunno per realizzare la sua nuova collezione make up Autunno Inverno 2023 2024, chiamata Équinoxe, poiché si riferisce proprio all’Equinozio d’Autunno. Vediamo adesso insieme nel dettaglio i prodotti di questa nuova collezione:

Ombre Première Libre: ne abbiamo parlato poc’anzi, ombretti disponibili in sei nuance differenti che vanno dal beige, al marrone, al rosso al viola scuro. Si tratta di un’edizione limitata e, grazie all’applicatore integrato, si riesce a stendere la polvere senza nessuna difficoltà.

ne abbiamo parlato poc’anzi, ombretti disponibili in sei nuance differenti che vanno dal beige, al marrone, al rosso al viola scuro. Si tratta di un’edizione limitata e, grazie all’applicatore integrato, si riesce a stendere la polvere senza nessuna difficoltà. Blush Doucer D’Équinoxe: il blush è ispirato ai colori dell’autunno, abbiamo ad esempio il beige combinato al corallo, per ravvivare il colorito, oppure il rosa con il malva, per un effetto super radioso.

il blush è ispirato ai colori dell’autunno, abbiamo ad esempio il beige combinato al corallo, per ravvivare il colorito, oppure il rosa con il malva, per un effetto super radioso. Rossetti Rouge Coco Bloom : si tratta di sei nuove sfumature di rossetti , idratanti e rimpolpanti, che offrono una lunga tenuta. Dall’arancione, al rosa, al terra, tutti colori in grado di illuminare il volto.

: si tratta di sei nuove sfumature di rossetti , idratanti e rimpolpanti, che offrono una lunga tenuta. Dall’arancione, al rosa, al terra, tutti colori in grado di illuminare il volto. Smalti “Le Vernis“: la collezione smalti si arricchisce con due nuovi colori, l’arancione vivace e il rosso terra di Siena, tonalità perfette da sfoggiare in questa stagione.

Questa è quindi la nuova collezione Chanel Autunno Inverno 2023 2024 ispirata all’autunno e all’equinozio, all’equilibrio tra il buio e la luce.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Make-up, il fondotinta perfetto esiste? Quello scelto da Jennifer Lopez

Carla Bruni rivela come ottenere uno sguardo più giovane: il trucco è il make up