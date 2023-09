Scopriamo insieme quale fondotinta ha scelto Jennifer Lopez per avere sempre una pelle impeccabile. La cantante, che ha anche una linea di bellezza, ha svelato la sua routine di bellezza.

Il fondotinta perfetto non esiste o forse sì? Ecco quello scelto da Jennifer Lopez

Le celebrità offrono spesso dei trucchi e dei segreti davvero molto interessanti che riguardano il trucco e la bellezza. Una di queste è Jennifer Lopez, che si è reinventata imprenditrice di bellezza, come altre sue star. La sua bellezza è innegabile e particolarmente evidente a tutti. La cantante ha deciso di farsi vedere spesso senza trucco su Instagram e ha anche condiviso la sua routine di bellezza. Ha dei motivi molto validi per farlo, visto che ha dato vita ad una linea di skincare chiamata JLo Beauty. Ma se la star consiglia qualche trucco da seguire per una pelle davvero meravigliosa, non si può far altro che ascoltarla. Mentre si occupa della sua carriera e del suo marketing personale, Jennifer Lopez ha lasciato trapelare alcuni consigli davvero molto utili, che le donne hanno il piacere di seguire. Uno di questi è il suo metodo del “dot, blend and glow” per fare contouring e illuminare il viso in punti strategici. Jennifer Lopez ha scelto un fondotinta adatto alla sua pelle, in grado di risaltare perfettamente il suo viso. Il fondotinta scelto è più scuro, come la sua carnagione, ma la cosa particolare è che riesce a creare un effetto unico per il modo in cui viene applicato dalla star.

Jennifer Lopez e il fondotinta perfetto: i consigli di bellezza

Jennifer Lopez usa prima di tutto il siero viso della sua linea di bellezza, per poi passare alla crema, ma usando una modalità di applicazione diversa. La star procede facendo dei puntini intorno al viso e sulla fronte, per poi prendere la crema per il contorno occhi e continuare con piccole applicazioni sotto gli occhi e sull’arcata sopracciliare. A questo punto passa al contouring e la modalità di applicazione è sempre la stessa, il dotting di un fondotinta liquido scuro sotto gli zigomi, sulla parte alta della fronte e con un puntino sul mento. Successivamente, applica l’illuminante sulle guance, intorno alla fronte e al mento, lungo il naso, sotto gli zigomi, sull’arco di Cupido e sotto le sopracciglia. A questo punto Jennifer Lopez stende tutto insieme in una volta sola, strofinando le mani sul viso e ottenendo un risultato davvero eccellente, da vera star. La tecnica è chiamata anche one layer skincare/make-up, una routine ibrida che prevede l’applicazione di prodotti di skincare e di trucco in un solo strato per poi mescolarli con un massaggio sul viso. Si tratta di una tecnica un po’ insolita, ma che sembra essere estremamente efficace, oltre che particolarmente veloce e pratica. Sicuramente si risparmia moltissimo tempo, senza perdere il risultato che si vuole ottenere. Jennifer Lopez ovviamente ha scelto i suoi prodotti, ma la tecnica può essere facilmente applicabile anche con i prodotti che ogni donna è abituata ad usare.