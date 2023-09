Con il giusto make up è possibile ringiovanire il proprio sguardo, come ci dimostra Carla Bruni. Di questo parleremo all’interno di questo articolo.

Carla Bruni svela il segreto per ottenere uno sguardo più giovane: il trucco è il make up

La cantautrice, attrice e modella italiana naturalizzata francese Carla Bruni ha partecipato alla proiezione a Venezia del documentario “La parte del Leone: una storia della Mostra”, del quale è la voce narrante. Se sul red carpet Carla Bruni ha sfilato indossando un paio di occhiali da sole, la sera, per partecipare al gala di amFAR, li ha tolti e abbiamo così potuto ammirare il suo make up occhi dall’effetto ringiovanente. L’attenzione di tutti, oltre sugli splendidi abiti indossati dalla moglie di Nicolas Sarkozy, prima un Valentino caratterizzato da dettagli luminosi e poi un Saint Laurent marrone verde monospalla, è stata catturata dallo sguardo magnetico di Carla, reso ancora più evidente dall’acconciatura scelta, ovvero i capelli raccolti. Lo sguardo di Carla Bruni è stato definito da uno smokey eyes dalla forma allungata, giocando sui toni del marrone. La forma, tagliente e inclinata verso l’alto, ha fatto risaltare in maniera incredibile l’iride azzurra della Bruni, e ha contribuito a far sembrare i suoi occhi più grandi. Anche se è sfumato nella parte superiore, il make up occhi ha conservato una forma definita nella parte inferiore e della codina, al fine di ottenere un effetto davvero sorprendente. Il colore marrone si è inoltre sposato benissimo con l’abito indossato dalla cantautrice, per un effetto ancora più bello. Grazie a questo trucco Carla Bruni è sembrata molto più giovane, inoltre si tratta di un trucco anti-age che possiamo fare tutte a casa.

Come realizzare il trucco di Carla Bruni che ringiovanisce lo sguardo

Volete anche voi ottenere uno sguardo più giovane come ha fatto Carla Bruni? Bene, adesso vedremo insieme come fare. Innanzitutto non è difficile copiare questo look anche a casa, basta solo avere a disposizione la matita come base e gli ombretti giusti. Al fine di realizzare questa smokey eyes in maniera armonica e uguale per entrambi gli occhi basta usare la rima ciliare inferiore come linea guida e disegnare una linea. Per l’utilizzo dell’ombretto, è bene avere a disposizione un pennello a setole fitte e corte. Sulla palpebra bisogna applicare un ombretto un pò più scuro verso la parte esterna, formando una sorta di V, mentre sul resto della palpebra metteremo un ombretto più chiaro, al fine di ottenere un effetto più sofisticato o più luminoso. Oppure possiamo optare per un look monocromatico come quello scelto da Carla Bruni, soprattutto nel caso in cui abbiate gli occhi azzurri o verdi. Per enfatizzare ancora di più il look e renderlo quindi più sexy, è possibile applicare un tratto sottile di eyeliner. In questo modo otterremo un look in stile foxy come quello amato dalla supermodella Bella Hadid. Con l’utilizzo poi di un pennellino pulito con setole sintetiche e del correttore, possiamo pulire le eventuali sbavature e rendere il nostro smokey eyes davvero perfetto. Insomma, non resta che provare!