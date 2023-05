Riuscire a fare una base bianca perfetta di trucco non è semplice, ma grazie a diversi video e trend si può provare a seguire alcuni passaggi e consigli per una pelle di porcellana.

Trucco, come fare una base bianca perfetta: trucchi e consigli



Ci sono tanti trend trucco sui social network, in modo particolare su TikTok. Che l’obiettivo sia quello di ottenere una pelle di porcellana come quella diventata virale grazie ai trend di cosmetica coreana, una superficie glassata come quella della glazed donut skin o un viso levigato e scolpito come quello mostrato da molte celebrità, la cosa fondamentale è puntare su una base trucco di grande qualità. Perché possa raggiungere dei livelli quasi di perfezione e regalare alla pelle un finish vellutato e luminoso, questa deve comprendere una fase preparatoria dedicata alla cura del viso e l’impiego di prodotti dedicati al make-up. Si può utilizzare il fondotinta o alcune alternative, come possono essere le BB cream o le creme colorate, il correttore, la cipria, blush, se si desidera del contouring e del primer per massimizzare la durata del trucco. Ci vuole la massima attenzione e la massima cura, per riuscire ad ottenere un risultato perfetto. Tra i must have, però, potrebbe anche esserci un altro prodotto indispensabile, ovvero il fondotinta chiaro, quasi bianco, che si va ad aggiungere alla routine di make-up come primo step. Riuscire ad ottenere una base bianca perfetta è davvero fondamentale per poter poi ottenere un risultato finale davvero impeccabile. Qualsiasi tendenza trucco, per avere un risultato perfetto, deve avere una base decisamente curata, creata con una grande cura dei dettagli, così da arricchirla poi con il make up scelto per qualsiasi occasione.

Trucco, base bianca perfetta: come ottenere un effetto illuminante



Raheli Shabb, make up artist messicana, ha condiviso su TikTok alcuni video in cui mostra come applicare un fondotinta bianco alla propria base trucco. La donna ha spiegato che questo trucchetto consente di ottenere una pelle “effetto filtro”. Si tratta di un consiglio per riuscire ad ottenere una base davvero perfetta. Questo consiglio è stato poi ripreso e sperimentato da molte content editor attive sulla piattaforma. Il trucco sembra davvero riuscire a dare alla base la giusta marcia per renderla davvero perfetta. Una volta preparata la pelle con i propri prodotti di skincare, la prima cosa da fare dopo aver applicato opzionalmente il primer, è stendere su tutto il viso la crema colorata bianca oppure di un color carne molto chiaro. Una volta applicata, si può procedere con i vari step di foundation e quindi con fondotinta colorato, correttore, prodotti per il contouring, illuminante e blush. Il risultato sarà quello di una base trucco illuminante davvero perfetta, in grado di levigare la pelle e renderla setola e compatta. Anche se si tratta di una base trucco stratificata, e di conseguenza poco adatta al make-up di tutti i giorni, sicuramente si tratta del giusto consiglio per apparire perfette nelle occasioni speciali.