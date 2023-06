Nuovo capitolo per la maison Paco Rabanne che cambia nome e diventa Rabanne e debutta nel mondo del make up. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Trend moda: Paco Rabanne cambia nome e diventa Rabanne

A quasi cinque mesi dalla scomparsa del suo fondatore, lo stilista Paco Rabanne, la sua Maison cambia nome. Un grande rinnovamento d’immagine per il noto brand, nuovo nome, rinnovamento del luogo e debutto nel mondo del make up. A pochi mesi dal sessantesimo anniversario la Maison cambia dunque nome diventando Rabanne. Senza Paco Rabanne si è quindi deciso di unificare l’immagine del brand in un’unica parola. Il marchio mette in atto una vera e propria strategia di rebranding, il cambio del nome non è infatti l’unica novità. La general manager di Rabanne, Nadia Dhouib, arrivata appena 16 mesi fa, durante la presentazione dell’ultima linea di abbigliamento e accessori del brand, ha voluto dare a tutti alcune informazioni, tra cui appunto la scelta di cambiare nome alla Maison: “ci è sembrato giusto unificare l’immagine del brand in una sola parola”, ha affermato Nadia. Tolto quindi il nome di battesimo del fondatore, come già tra l’altro è successo per altre importanti Maison come Ferragamo, Dior e Saint Laurent. Oltre al cambio del nome è cambiato anche il logo, il brand ha scelto infatti una nuova identità visiva di impatto, con una tipografia che richiama lo stile di Calandre, la prima fragranza uscita nel 1969. Rabanne mira a estendere il proprio pubblico, queste le parole di Nadia Dhouib: “l’obiettivo è avere abiti immediatamente identificabili come abiti firmati Rabanne, ma che siano facili da indossare, capire e abbinare, pur conservando quel tocco grunge che è molto importante per Julien. Bisogna cominciare affermando il proprio stile, per accelerare conquistando una audience più ampia. La sfida è mantenere il vantaggio, ma con una collezione più commerciale.”

Trend moda, Paco Rabanne debutta nel mondo del make up

Come detto sopra il noto brand francese Paco Rabanne ha cambiato nome diventando Rabanne. A breve ci sarò inoltre il lancio della prima collezione nel mondo del make up, la Maison ha voluto quindi unire i mondi della moda e della bellezza. Rebanne Beauty si ispira ai tessuti moda della Maison, con l’obiettivo di liberare la creatività che c’è in ognuno di noi per esprimere nel modo migliore la propria identità. Diane Kendal, la famosa truccatrice nota per i suoi lavori di avanguardia e ora direttrice di Zara Beauty è stata nominata Global Beauty Creative Director per Rabanne Beauty. La prima collezione Rabanne Make Up sarà lanciata durante la sfilata PE 2024 del brand a Parigi, ma sarà possibile vederla in anteprima online il 21 agosto, e in alcuni store selezionati: prima nel Regno Unito, poi in Europa e infine negli Stati Uniti.

Nella nuova collezione trucco Rabanne avremo: