Manca meno di un mese all’uscita del tanto atteso film su Barbie al cinema. L’attrice Margot Robbie, che interpreta la protagonista, si è vestita proprio come la famosa bambola, grazie ad una casa di moda italiana.

Trend moda, Margot Robbie e l’abito di Barbie: di chi è la creazione?

Il 20 luglio è sempre più vicino ed è una data da segnare sul calendario perché uscirà finalmente in tutte le sale il tanto atteso film dedicato a Barbie. La pellicola di Greta Gerwig sulla bambola più amata del mondo sta per incantare il pubblico. L’attrice Margot Robbie, che interpreta la protagonista, ha dato il via al press tour di presentazione con un outfit davvero molto particolare, che sembra essere proprio uscito dal guardaroba della Mattel, perfetto per lo stile di Barbie. Un abito ideale per la famosa bambola, ma con un tocco di Made in Italy a renderlo ancora più perfetto.

Se siete amanti del trend Barbiecore, che quest’anno sta spopolando dipingendo ogni cosa di fucsia, non potete perdervi il look di Margot Robbie, davvero perfetto. La protagonista Margot Robbie infatti ha messo a punto un guardaroba che cita, in tutto e per tutto, quello della bambola più famosa del mondo. Per la conferenza stampa di Los Angeles l’attrice ha indossato un abito cut out con scollatura all’americana, di colore fucsia, arricchito da una stampa a pois bianchi. Un abito creato da Valentino e fatto su misura per Margot Robbie. Per completare l’outfit, l’attrice ha scelto una tracolla gialla di Valentino e un paio di scarpe bianche di Manolo Blahnik. I capelli sono stati acconciati con morbide onde.

Margot Robbie, stile Barbie: a chi si ispira il look dell’attrice

Il look di Margot Robbie, con quest’abito Valentino in perfetto stile Barbie, è stato curato dallo stylist Andrew Mukamal. A chi si ispira? Semplice, si ispira proprio ad uno dei look originali della bambola più famosa del mondo. Pierpaolo Piccioli ha unito un design vintage della casa di moda italiana ad una fantasia molto accesa, tipica dell’abitino della linea “Barbie Pink and Fabulous” del 2015. L’abito originale che ha voluto citare Piccioli era color bronzo, con la gonna più lunga. Piccioli ha ripreso i colori della Barbie e ha persino citato ogni minimo accessorio alla lettera. Il dettaglio speciale è l’etichetta dell’abito che recita “Margot per Barbie”. È importante sottolineare che i look di questo press tour sono già da collezione, per cui è possibile acquistarli. Margot Robbie ha interpretato il ruolo di Barbie alla perfezione e riesce anche ad interpretarla sulla base del suo stile sempre alla moda, che ha reso questa bambola davvero unica nel suo genere e amata da intere generazioni. Le donne di tutto il mondo hanno imparato ad amare Barbie, il suo stile, i suoi accessori e, anche se è solo una bambola, è sicuramente una grande icona di stile.