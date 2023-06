Chiara Ferragni sfoggia un altro look trasparente senza reggiseno: la protagonista è una canottiera Dior alla moda e in trend

Chiara Ferragni ha deciso di tornare a Capri per qualche giorno insieme ad alcuni amici e amiche. Per essere sempre al top delle tendenze, l’influencer ovviamente non ha rinunciato alla moda e nella bella isola ha sfoggiato un altro dei suoi look iconici: niente reggiseno e trasparenze super cool.

Trend moda, Chiara Ferragni indossa una canotta trasparente senza reggiseno: il look

Non è la prima volta che Chiara Ferragni approda a Capri e non è la prima volta che Chiara Ferragni sceglie di sfoggiare un look senza reggiseno e trasparente. L’imprenditrice digitale più famosa in Italia ha così voluto sottolineare ancora una volta quanto la trasparenza sia per lei un dettaglio in trend. Messaggio di autodeterminazione, consapevolezza del proprio corpo o semplice desiderio di esprimersi, il look senza reggiseno di Chiara Ferragni diventa virale.

Per il suo bellissimo e suggestivo week end a Capri, Ferragni ha dunque indossato look comodi e semplice, ma non per questo non cool, anzi. Uno di questi, infatti, ha catturato l’attenzione del web: il motivo? La canottiera trasparente e l’assenza di reggiseno. Ferragni ha condiviso con tutti i suoi follower il look no bra, caratterizzato da un paio di shorts in denim, mocassini estivi color senape ai piedi, cardigan sui toni della terra extra lungo e una canottiera beige trasparente che le lascia ben visibili i capezzoli. I brand del look di Ferragni vanno da Levi’s per gli shorts, a Mango per il cardigan, Tod’s per i mocassini e infine Dior per la canottiera. Il prezzo di quest’ultima, inoltre, è pari a circa 690 €: una trasparenza di extra lusso.

Insomma, Ferr

Un look “no bra” molto cool per l’imprenditrice, che rivendica anche una certa libertà del corpo femminile, tema al quale lei è particolarmente attenta. Il free the nipple è un movimento al quale l’imprenditrice è molto affezionata e lo ha dimostrato anche questa volta, indossando una canottiera trasparenza che le lascia ben visibile il seno: «Io sono una donna che indossa ciò che vuole», è questo il messaggio che Chiara Ferragni vuole fare passare.

Trend moda, Chiara Ferragni indossa un look no bra: come abbinare la canotta trasparente

Chiara Ferragni ha scelto di abbinare il pezzo forte del look a un paio di shorts in denim e un cardigan dai toni del nude. La canotta Dior scelta dall’influencer, però, può essere abbinata anche in modi differenti, a seconda dei contesti e degli eventi in programma.

Se, ad esempio, avete una cena serale con le amiche e avete voglia di un look casual ma comunque sexy, perché non abbinare la canotta trasparente a un bel paio di pantaloni neri a vita alta e gamba larga? Ai piedi un paio di sandali, borsa a spalla e giusti gioielli e il gioco è fatto: il no bra look serale perfetto esiste eccome!

La canottiera trasparente conquista e si sposa alla perfezione con qualsiasi tipo di look; il colore neutro è adatto sia di giorno, sia di sera e apre le porte a look anche monocolore, perfetto per l’estate 2023. Chiara Ferragni ci spinge a osare se lo vogliamo, senza tabù e senza paura: il no bra look è per chiunque!