Blanco ha lanciato un nuovo trend moda, stravolgendo completamente il dress code al party di Dolce e Gabbana. Un look decisamente originale e poco adatto ad un evento di gala, ma che ha saputo conquistare tutti.

Trend moda, Blanco stravolge il dress code al party di Dolce&Gabbana: come si è vestito?

Un nuovo trend moda molto particolare sembra pronto a farsi strada, grazie alla stravaganza del cantante Blanco. La moda continua a stupire, soprattutto ora che le Maison possono organizzare sfilate ed eventi anche al di fuori del tradizionale calendario dedicato alle Fashion Week. Dolce&Gabbana negli ultimi giorni ha fatto tappa in Puglia, attirando l’attenzione con un vero e proprio Gran Tour di 4 giorni, in occasione del quale osno state presentate le collezioni di Alta Moda, Alta Gioielleria e Alta Sartoria da uomo. Gli appuntamenti si sono conclusi con un grande party che si è tenuto alla Masseria San Domenico di Savelletri, dove si sono presentate numerose star. In questa occasione Blanco ha stravolto completamente il classico dress code da evento di gala, puntano tutto sull’originalità.

Il party di Dolce&Gabbana ha ospitato tantissimi personaggi molto conosciuti. Molti hanno optato per look particolarmente adatti ad eventi di gala, dai minidress di cristalli al total white, mentre altri hanno scelto la giacca e i jeans strappati. Il più originale, però, è stato Blanco, che da anni ha un rapporto molto stretto con la Maison, diventando spesso un loro “modello”, soprattutto nelle sperimentazioni più originali. Nelle sfilate dei giorni scorsi aveva sfoggiato una camicia trasparente e un look di pizzo coordinato a quello della fidanzata Martina, ma in questa occasione ha sicuramente superato se stesso. Il cantante, infatti, si è presentato all’importante evento in canotta e mutande.



Trend moda, Blanco stravolge il dress code al party di Dolce&Gabbana: il look provocatorio

Per il party di gala di Dolce&Gabbana, Blanco ha rispettato sicuramente la regola del total black, rivisitandola in un modo particolarmente provocatorio e audace. Nonostante fosse un evento di gala, il cantante non ha indossato una giacca, una camicia o un completo elegante, ma ha preferito partecipare alla festa in intimo, abbinato un paio di boxer alla canotta, entrambi a costine. Si è presentato con le gambe nude, i tatuaggi in mostra e i capelli scombinati. Il cantante ha completato il tutto con una paio di sneakers nere in pieno stile skater, portate con i calzettoni di spugna in tinta, in bella mostra. Con il suo nuovo outfit irriverente e provocatorio, Blanco sembra voler rivoluzionare il dress code da evento di gala. L’unica cosa sicura è che moltissime persone presenti avranno invidiato la sua incredibile comodità, a discapito della scelta di stile. Eppure, questo nuovo look può davvero diventare un trend.