Nell’incessante corsa verso l’ultimo grido delle tendenze moda, il 2024 ci riserva un nuovo fenomeno che ha già conquistato le menti creative di TikTok e sta gradualmente entrando nel mondo della moda street: l’Eclectic Grandpa. Questa fresca estetica, ispirata allo stile vintage dei nonni ma reinterpretata con accenti contemporanei, sta rapidamente guadagnando popolarità tra le celebrità e gli influencer di spicco.

Alla scoperta dei must-have dell’estetica Grandpa

Il rapporto dettagliato fornito da Stylight rivela un aumento significativo nelle ricerche di capi chiave dello stile grandpa. Celebrità come Alexa Chung, Blanca Mirò, Gigi Hadid e Zoë Kravitz si sono già lasciate sedurre da questa nuova tendenza, contribuendo a diffonderla ulteriormente.

Le origini e l’influenza di TikTok sull’estetica Grandpa

Ma cosa caratterizza l’Eclectic Grandpa e quali sono i capi imprescindibili per adottare questo trend? Tra i must-have spiccano maglioni oversize, giacche e pantaloni in velluto a coste, berretti in maglia, gilet e cardigan in lana, capi check print e occhiali dalla montatura rétro. Il tutto si declina in una palette neutra, con tonalità di beige, cammello, verdone e blu, promuovendo un’estetica inclusiva e senza tempo.

Celebrità ispiratrici: come le star interpretano l’estetica Grandpa

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, lo stile dei nonni è tutto tranne che superato; al contrario, si rivela estremamente attuale e rilevante per l’attuale panorama della moda. Il rapper e produttore discografico Tyler the Creator ha contribuito a lanciare questa tendenza, presentandosi nel 2022 con un look da nonno che ha catturato l’attenzione di molti. Questo stile, caratterizzato da una combinazione di pezzi vintage e di lusso, incarna un approccio alla moda basato sulla qualità e sulla durata nel tempo.

L’Eclectic Grandpa ha origine da TikTok, dove gli utenti condividono consigli su come adottare questo stile e si ispirano alla moda degli anni Ottanta. Questa estetica autentica e intrisa di memoria ha conquistato i giovani frequentatori dei social network, desiderosi di abbracciare uno stile di vita più lento e genuino.

Anche le celebrità più trendy non sono immune al fascino dell’Eclectic Grandpa. Bella e Gigi Hadid, Shalom Harlow ed Elizabeth Olsen sono solo alcune delle icone di stile che hanno adottato questa vestizione, dimostrando che il look da nonno può essere reinterpretato in modo elegante e contemporaneo.

Per comprendere appieno il grandpacore e imparare come declinarlo, basta dare un’occhiata alle scelte di styling delle celebrità. Gigi Hadid opta per un cardigan oversize abbinato a un jeans stappato, mentre Bella Hadid indossa un gilet a rombi con un outfit in total leather per un look audace e moderno. Shalom Harlow e Elizabeth Olsen scelgono giacche e gilet in lana, combinati con pantaloni di velluto a coste e mocassini, dimostrando che lo stile non ha età né genere.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

I colori di tendenza per la Primavera Estate 2024

Primavera 2024, trend borse: sarà l’anno delle dimensioni maxi