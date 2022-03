In prossimità della primavera, è bene rinnovare il guardaroba con nuovi capi che siano adatti sia durante il giorno che la sera. Tra i vari capi da indossare, il trench da donna è perfetto per la primavera e le nuove tendenze lo propongono in tantissimi modelli per abbinarlo a qualsiasi altro indumento.

Ecco quale comprare e le offerte del momento.

Trench da donna primaverile

Un capo che non perde mai il suo fascino e che si può indossare in qualsiasi stagione, compreso il periodo primaverile. Un caposaldo del guardaroba che può diventare l’asso nella manica da sfoderare con qualsiasi capo in ogni occasione: che sia il giorno per l’ufficio o la sera per una occasione elegante.

Il trench da donna è un vero e proprio jolly per la stagione primaverile e si contraddistingue in base al tessuto che è leggero, ma non coprente e avvolgente senza essere troppo invasivo.

Un capo molto versatile da indossare in qualsiasi momento della giornata. Si può indossare al mattino con le sneaker magari per una passeggiata con il cane.

Un capo da indossare anche per il lavoro, per l’ufficio magari accompagnato a un vestito midi dresso romantico oppure ai jeans e i pantaloni a vita alta. Le influencer sfoggiano il trench in vari modi con gonna midi en pendant in modo da esaltarne maggiormente le caratteristiche.

Si caratterizza per la chiusura a bottoni, le spalline e per la cintura annodata in vita che dona una perfetta silhouette.

Si abbina, come già detto, a qualsiasi capo, che sia un black dress da sfoggiare la sera per una occasione importante o anche con una mini gonna o un abito primaverile.

Trench da donna primaverile: modelli

Un capo che ha la capacità di rinnovarsi per non essere mai uguale a sé stesso. Infatti, anche per la stagione primaverile, il trench da donna si caratterizza per tantissimi modelli come si è visto sulle passerelle. Da un lato è possibile trovare modelli super classici nei colori del beige o del cammello, mentre dall’altro, complice l’allegria della stagione primaverile, si ha voglia di mescolare le carte.

Tra le tendenze, è possibile trovare dei trench da donna in colori pastello tipici del periodo primaverile, come il blu navy, il verde menta oppure il ghiaccio. Si gioca moltissimo anche con la modalità patchwork e le varie geometrie. I modelli variano anche in base alle lunghezze: può arrivare al polpaccio oppure è possibile sperimentare il modello corto effetto giubbino.

Per la stagione primaverile si arricchisce di tantissimi dettagli che portano a modificarne l’aspetto. Balenciaga, per esempio, propone un modello di trench da donna a fiori con dettagli a contrasto oppure altri stilisti lo presentano nella versione cut out per accentuare il lato femminile con bordature che sono molto simili al pizzo.

Per la primavera, è proposto in modelli in vinile da abbinare ai plateau o lacci alla caviglia. Disponibile poi in varie tonalità, quali il rosso, il bordeaux, ma anche colori più accesi per coloro che vogliono osare e attirare l’attenzione. I modelli doppio petto sono in cima alla lista proposti sia in tonalità sgargianti, ma anche pastello, come il rosa di Barbie.

Trench da donna primaverile Amazon

Questo capo si trova in tantissimi modelli e tipologie su Amazon con varie promozioni a basso costo. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare le varie caratteristiche. La classifica propone i tre migliori trench da donna per la primavera da indossare in varie occasioni.

1)Geagodelia cappotto donna primaverile doppio petto

Un modello di trench da donna molto lungo doppio petto, adatto sia per l’autunno che la stagione primaverile. Ha un taglio classico ed elegante. In tinta unita con cintura e disponibile nei colori cachi, nero, blu e verde. Si può indossare sia per l’ufficio che la vita di tutti i giorni. Un capo molto lungo, ma sicuramente apprezzato da ogni donna.

2)Jack &Jones Jjxx Jxchoice

Un trench coat in tessuto dull surface con chiusura a bottoni a doppio giro. Ha una cintura in vita con maniche laterali funzionali. In cotone e poliestere. Disponibile sia nel colore verde che pigna. Un modello molto elegante adatto per ogni occasione, sia il giorno che la sera.

3)Tommy Hilfiger Db Lyocell Fluid

Un prodotto originale del noto marchio di moda. Realizzato in lyocell sostenibile con bottoni con nessuna chiusura e cintura in vita. Molto morbido e caldo, con ottime recensioni da parte delle consumatrici. Disponibile nei colori rosa, blu e sabbia.

