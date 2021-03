Sono diversi i capi che si possono indossare e avere nel proprio armadio. Dal blazer alle giacche sino al trench, un capo adatto per qualsiasi occasione e momento. Vediamo quali sono alcuni dei migliori modelli di trench da donna e le tendenze del periodo per poterlo indossare anche in primavera.

Trench da donna

Un capo assolutamente must have da indossare in qualsiasi momento del giorno. Si può indossare su tutto e il trench da donna è un capo spalla al quale è impossibile rinunciare. Dal classico color cammello al verde militare, sono i dettagli, in questo caso, a fare la differenza per questo capo. Un capo che si contraddistingue per la cintura in vita e la fibbia in metallo che permette di sottolineare la figura e di esaltarla.

Inoltre, è una delle giacche più popolari in primavera Un cappotto senza tempo che non deve mai mancare nel guardaroba. Molto leggero, femminile e casual, sicuramente un capo d’avere durante la stagione primaverile.

Un capo che si distingue per la doppia chiusura a bottoni, le spalline, ma anche per la cintura che, se annodata in vita, dona una silhouette stupenda. Il trench da donna s’indossa sempre aperto con i bottoni che fungono da ornamento e non andrebbero mai chiusi.

Per indossare il trench chiuso, è possibile annodarlo sul davanti insieme alla cintura.

Inoltre, il trench da donna si abbina, come già detto, con qualsiasi look: dai jeans per un outfit semplice e casual, passando per i vestiti e le gonne per un abbinamento molto elegante e di classe in abbinamento a stivali biker o scarpe da ginnastica. Un look del genere si addice anche molto al lavoro, soprattutto se si lavora in ufficio.

Trench da donna: trend primaverili

Un capo che, con il passare del tempo, ha dimostrato di saper resistere, non solo alle intemperie, quindi pioggia, vento, ecc., ma anche al cambio della moda. Infatti, per chi volesse acquistare un trench da donna, si consiglia di dare una occhiata alle ultime tendenze che mostrano questo capo declinato in tantissimi modelli per essere indossato in primavera.

Uno dei must della primavera del 2021, proprio come il blazer e la camicia. I modelli tra cui scegliere sono diversi e ognuno può optare per quello maggiormente gradito a seconda dei vari gusti e anche esigenze. Accanto ai modelli in beige o cachi, si trovano dei trench da donna in pelle oppure con zip al posto dei bottoni e capi dai colletti bon ton.

Per la stagione primaverile, si trovano modelli total black oppure in stile british con motivo check. Dal trench classico in lino dal modello doppio petto passando per quello svasato con le balze sino ad arrivare al modello in tartan bianco e nero con bottoni. Le tendenze propongono anche modelli in pelle o dalla vestibilità ampia, come nei modelli di Bottega Veneta.

Il trench da donna si caratterizza per tonalità pastello come l’azzurro, il rosa tenue e il giallo chiaro. Le tendenze propongono anche modelli in stampa animalier a effetto serpente oppure dall’effetto maculato o a taglio gilet. Nel caso si optasse per un modello animalier, si consiglia di non esagerare troppo con gli accessori. Il trench in vinile è un ottimo passe partout e va bene anche per la sera da indossare con un mini abito.

Trench da donna Amazon

Per chi fosse interessato a un trench da donna per la primavera, sul sito di Amazon si trovano diversi modelli approfittando di sconti e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si trovano varie informazioni al riguardo. Ecco una classifica con la descrizione di alcuni di questi capi tra quelli maggiormente apprezzati e desiderati dalle consumatrici del noto e-commerce.

1)Amazon find. trench da donna

Un modello in cotone con tasche a filetto con doppia abbottonatura centrale e la cintura in tessuto. Lo scollo ha un colletto classico a punta e adatto per un look casual e trendy. Si completa il look indossando un cappello a falda larga e stivali che arrivano al polpaccio. Un prodotto che veste bene, secondo le recensioni e dalle maniche lunghe. Disponibile nei colori blu, ecru, beige, nero e rosso.

2)Amazon Essential water resistant trench coat

Un modello di trench coat molto caldo ed elegante, realizzato in cotone, poliestere e poliammide. Ha una chiusura a bottoni, molto lungo e resistente all’acqua. La linea è molto classica. Un modello leggero che si adatta a qualunque occasione. I bottoni sono a scomparsa. Un modello dalle ottime rifiniture e un buon taglio. In vendita nei colori blu marino, grigio, rosso, ma anche cachi e nero ardesia.

3)Mambain trench donna lungo elegante

Un trench doppio petto adatto sia per la primavera, ma anche per l’autunno e inverno. Realizzato in cotone, con doppie tasche e bottoni, oltre alla cintura in vita. Antivento e imbottito. L’ideale da indossare con vestiti corti, jeans, leggings oppure pantaloncini. In vendita nei colori cachi, nero e rosso.

