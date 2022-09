Trench da donna autunnale: i trend del 2022

Il trench da donna si presenta in tanti modelli per l'autunno: con ricami, borchie o anche in doppio petto e con cintura per un look grintoso e semplice.

Con l’autunno arrivato da pochi giorni e le temperature che si stanno pian piano abbassando, è necessario indossare dei capi adatti per la stagione. Tra questi, un classico di ogni autunno è sicuramente il trench da donna disponibile in vari modelli e offerte come dimostrano le ultime tendenze della moda.

Trench da donna autunnale

Quando si parla di capi da indossare nella stagione autunnale, il trench da donna è sicuramente un classico che non può assolutamente mancare nell’armadio. Considerato il re indiscusso delle giornate in città, un evergreen da indossare con l’arrivo dei primi freddi. Un capo versatile e sempre alla moda da indossare in tantissime occasioni.

Un capospalla molto attuale, adatto anche da indossare come giacca da giorno. Si può indossare sia in momenti formali che con abiti glam e ricercati. Si può indossare, non solo con determinati capi, ma anche a seconda dell’occasione. Molti lo indossano allacciato, un grande classico che mette in evidenza il punto vita.

Un modello allacciato si adatta perfettamente ai fisici a clessidra o pera. i modelli di forma rettangolare si possono indossare legati e allacciati in vita per un taglio molto più morbido che cade. un trench legato in vita si adatta alle donne con il busto lungo poiché permette di allungare le gambe e mostrare una perfetta silhouette.

Si può anche allacciare e legare il trench da donna da dietro lasciandolo aperto per un look maggiormente seducente e sensuale. Permette di slanciare la figura come il modello precedente, ma non mette in evidenza il punto vita. Un modello oversize può andare anche bene legato in questo modo.

Trench da donna autunnale 2022: trend

Un capo che ritorna nella collazione autunnale come si è visto dalle passerelle. Il trench da donna è il capo ideale quando sopraggiungono le temperature basse e le tendenze lo propongono sia in modelli british nei colori come il sabbia oppure con proposte oversize e sportive. Ogni donna può scegliere il capo più adatto per il proprio look.

Si trovano sia trench eleganti con proposte come i ricami e decori quali cristalli o borchie per un look elegante e rock al tempo stesso. Si tende a preferire colori scuri come il nero, ma le tendenze lo propongono anche con cintura oppure ultra fittato in modo da seguire la linea del corpo e metterlo maggiormente in mostra.

Tra gli ultimi modelli visti e adocchiati sulle passerelle, vi è lo sporty glam, un trench da donna sportivo che si distingue da altri modelli perché presenta linee over realizzato con tessuti tecnici ed elementi color block che ricordano il look degli anni Ottanta. Tantissimi i modelli a collo alto con i laccetti oppure inserti impermeabili per le giornate di pioggia.

Le tendenze presentano anche modelli dall’effetto plissettato e con bottoni metallici a pressione. Nelle passerelle, si sono visti anche modelli in tessuti diversi come effetto pelle di Trussardi oppure il froissé dall’effetto stropicciato del noto marchio di Moncler. I modelli classici con doppio petto sono sicuramente un must dell’autunno.

Trench da donna autunnale Amazon

Un capo della stagione autunnale che si può acquistare direttamente su Amazon con offerte e prezzi al ribasso da non perdere. Se si clicca l’immagine si visualizzano le caratteristiche di questo prodotto. La classifica mostra i tre migliori trench da donna per la stagione autunnale scelti tra i più desiderati dalle consumatrici con la descrizione di ogni articolo.

1)Orolay trench da donna

Un modello perfetto per la stagione autunnale perché realizzato in tessuto leggero, con cappuccio e colletto rialzato. Ha un design molto elegante con chiusura a cerniera e bottoni automatici in modo da renderla ancora più semplice da indossare. Perfetto per le giornate casual e il lavoro. Mantiene caldo ed è facile da abbinare con jeans, gonne, ecc. Disponibile nei colori nero e verde militare.

2)Yerwach trench lungo

Un modello di trench da donna molto lungo in doppio petto con bavero e cintura in vita. Un capo classico, ma anche sofisticato e moderno al tempo stesso con bottoni e revers. Presenta due tasche a filetto e si può allacciare sia dietro che in vita. Adatto per qualsiasi occasione e si trova nei colori blu, nero, cachi e verde per risaltare il colore della pelle.

3)Slatiom trench da donna

Un capo autunnale di lunghezza media e disponibile anche fino alla 5XL. Ha un design tascabile che aumenta la praticità e la funzionalità. Un pezzo indispensabile nel guardaroba della donna che si adatta a diverse occasioni quale lavoro, shopping, ecc. Di colore rosa per dare un tocco diverso alle giornate autunnali.

