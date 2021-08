Scarpe autunnali da donna: i trend della stagione

Con la stagione estiva che si appresta a terminare, comincia quella autunnale con tantissime novità per quanto riguarda la moda e le calzature. Qui proviamo a fare una cernita e cercare di capire quali sono le scarpe autunnali da donna maggiormente in voga della prossima stagione e quale scegliere tra le varie tipologie e tendenze.

Scarpe autunnali da donna

Sta per giungere il momento in cui mettere da parte i sandali e le scarpe aperte per lasciare spazio alle calzature da indossare in autunno. Le scarpe autunnali da donna permettono di affrontare la nuova stagione in arrivo con maggiore serenità. Sono calzature chiuse e adatte a qualcosa di più formale e adatte sia per ambienti lavorativi, ma anche per le giornate di pioggia.

Sta per arrivare il momento in cui bisogna coprire le gambe abbronzate e le unghie color corallo, la pedicure indossando delle calzature chiuse che avvolgano il piede, ma che siano anche molto comode con o senza tacco. Per ogni stagione, vi è la tipologia di calzatura perfetta. Le stagioni cambiano e di conseguenza anche la moda si adegua proponendo calzature perfette per il periodo.

In questa stagione, complice anche il meteo e le condizioni avverse, si preferiscono scarpe chiuse e la loro comodità. Sebbene le temperature siano cambiate, è possibile sbizzarrirsi con scarpe autunnali da donna colorate per contrastare il grigiore del periodo e delle città, trovando uno stile che sia adatto e in linea con i gusti e passioni.

Bisogna cominciare a tirare fuori dalla scarpiera delle calzature come gli stivaletti dal tacco basso o medio, che sono perfette dal momento che proteggono il piede, oltre a tenere caldo per le stagioni autunnali. Ci sono poi le francesine o parigine che non passano mai di moda.

Scarpe autunnali da donna: modelli

Per chi sta rinnovando il proprio guardaroba in vista della stagione autunnale, sono diverse le scarpe autunnali da donna da poter indossare. È possibile dare una occhiata alle ultime tendenze della moda e delle passerelle in modo da scegliere le calzature maggiormente adatte per la prossima stagione per essere al top in ogni occasione.

I modelli di scarpe autunnali da donna da indossare sono davvero tanti: dai mocassini agli stivaletti sino alle sneakers passando per le décolleté che piacciono sempre molto. Per il ritorno al lavoro, le décolleté non possono assolutamente mancare e si trovano in modelli come le pump dal tacco comodo. Sono disponibili in sfumature polverose oppure nude, ma anche nel colore azzurro o carta da zucchero.

Oltre alle décolleté, anche le sneakers non passano mai di moda e sono adatte sia per una camminata, ma anche attività fisica all’aria aperta. I modelli dei marchi famosi, quali Adidas, Reebok o Nike vanno per la maggiore e si contraddistinguono con dettagli retrò. Gli anfibi, i classici stivaletti allacciati, adatti sia per il giorno che la sera, sono un passe partout.

Oltre alle Dr Martens, tra le scarpe autunnali da donna non possono mancare i classici boots, ovvero gli stivaletti, i cosiddetti ankle boots in platform, in gomma che mettono al riparo dalle pozzanghere. Si trovano sia in tacchi larghi che medio-alti e abbinabili con vestiti al ginocchio e pantaloni alle caviglie. I mocassini molto comodi, classici o con morsetti o catene sono un must have perfetto per l’autunno.

Scarpe autunnali da donna Amazon

Per risparmiare sulle calzature per la stagione autunnale e approfittare di offerte e promozioni, sito di Amazon propone diversi modelli con vari sconti. Cliccando sulla foto si possono visualizzare varie informazioni al riguardo. La classifica qui sotto propone i tre migliori modelli di scarpe autunnali da donna tra quelle più scontate e a ottimi prezzi dagli utenti dell’e-commerce.

1)Clarks Trish rose

Un modello di mocassino da donna in materiale sintetico che non ha chiusura perché si infila normalmente. Il tacco è basso e largo. Molto femminile e affascinante come modello. Adatto sia per occasioni casual che cerimonie. Ha una suola ultraflessibile e leggera e un plantare per una buona stabilità del piede. Disponibile nei colori rosa, nero, verde, pelle scamosciata e grigio.

2)Ecco Babett Boot

Sono stivaletti da donna in pelle con la fodera in tessuto e la suola in gomma. Hanno la cerniera e con tacco piatto. Il materiale è in pelle al 100%. Hanno una imbottitura molto comoda con prodotti e tessuti di ottima qualità. Si trova nel colore nero.

3)Lumberjack Raul 4

Un paio di sneakers realizzate in pelle con la fodera in tessuto e la suola in gomma. Sono un modello stringato con 5 cm di tacco. Hanno un po’ di zeppa. Disponibile nei colori bianco, nero, grigio e blu. Sono con lacci e zeppa interna. Molto comode, casual e anche eleganti al tempo stesso.

