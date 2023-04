Trecce face framing, l’hair trend primavera estate 2023

Le trecce face framing sono il trend che anticipa l’estate. A lanciarlo è stata la nota imprenditrice e influencer Chiara Ferragni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Trecce face framing: il trend della primavera estate 2023

Le trecce face framing sono quelle treccine che incorniciano il viso, ideali per chi ha ad esempio un taglio long bob e vuole comunque trovare un modo originale per acconciare i capelli. Si sa, nella stagione estiva, soprattutto visto il caldo degli ultimi anni, tenere i capelli sciolti può diventare molto fastidioso, oltre ad aumentare la sensazione di calore. Code, trecce, treccine e chignon sono quindi i migliori alleati per chi ha un taglio medio lungo. L’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni, cha durante il Festival di Sanremo dello scorso febbraio ha sfoggiato per la prima volta il suo long bob, ha già pensato a come rivoluzionare i suoi capelli in vista delle stagioni più calde. Nella sua vacanza Safari in Africa la Ferragni ha più volte optato per le trecce face framing, che possiamo tranquillamente definire come il nuovo hair trend della primavera estate 2023. Questa acconciatura, tra l’altro, si sposa perfettamente con spiaggia e sere d’estate.

Trecce face framing: come si fanno

Le trecce face framing portate da Chiara Ferragni non sono difficili da realizzare. Per prima cosa bisogna dividere i capelli con una riga centrale e poi scegliere due ciocche, sia a destra che a sinistra del viso, della dimensione che vogliamo. Infine queste ciocche vanno intrecciate e legate poi con un piccolo elastico. Ovviamente ci sono anche altre opzioni, si può scegliere di fare delle micro braids sparse per la chioma sciolta oppure realizzare una frangetta a tendina intrecciata o ancora delle baby braids slegate. Insomma, ci si può davvero sbizzarrire! Le trecce, inoltre, tengono a bada i ciuffi ribelli e, se portate per diversi giorni, ci regalano poi dei capelli mossi dall’effetto naturale.

Trecce face framing: come vestirsi

Durante il suo viaggio a Marrakech, Chiara Ferragni ha sfoggiato per la prima volta le trecce face framing, aggiungendo così un tocco esotico al suo outfit primaverile formato da una minigonna e da un gilet dallo sfondo azzurro pastello con delle ciliegie gialle sopra e un cardigan rosa con disegnato lo stesso motivo. In questa occasione Chiara ha optato per le trecce face framing su entrambi i lati del viso. Oltre a Marrakech, abbiamo visto Chiara Ferragni con questa acconciatura durante il suo Safari in Africa dandoci molti spunti sugli outfit da preferire. Le trecce fame framing sono perfette sia per un look casual che per un look elegante, per uno sportivo e per un look glamour. Ogni look può essere arricchito dalle trecce face framing, trasportandoci con la mente già all’estate. Chiara Ferragni nelle foto pubblicate sul proprio profilo Instagram ufficiale, ci fa vedere come un look sportivo formato da crop top a righe e pantaloni felpati, possa essere reso più dolce dalle treccine face framing. Inoltre sono l’ideale per fare sport e tenere i capelli a bada con un tocco alla moda.