Vuoi far durare la tua piega mossa più a lungo? Sei nel posto giusto! In questo articolo, troverai una guida completa per mantenere la tua acconciatura impeccabile per giorni. Curiosa? Allora continua a leggere e non perderti neanche un dettaglio!

Come far durare la piega mossa: trucchi e consigli

La piega mossa è una delle acconciature più amate e richieste dalle donne, soprattutto in estate. Questo stile regala un look fresco e naturale, aggiungendo un tocco di eleganza senza sforzo. Inoltre, la sua versatilità la rende perfetta sia per capelli lunghi che corti. La naturalezza di questa piega la rende facile da gestire e richiede poca manutenzione. Tuttavia, farla durare a lungo può sembrare un’impresa impossibile: l’umidità e il caldo afoso non aiutano, facendo perdere rapidamente forma e volume. Ma non preoccuparti: con i giusti accorgimenti, è possibile mantenere questa acconciatura perfetta per giorni. Ecco come fare:

Preparazione dei capelli

Prima di tutto, è fondamentale preparare i capelli adeguatamente. Lavali con uno shampoo volumizzante e applica un balsamo leggero. Questo aiuterà a mantenere le onde leggere e definite.

Prodotti pre-styling

Prima di asciugare, applica un prodotto texturizzante o uno spray al sale marino per una piega duratura e perfetta.

Asciugatura Un altro passaggio cruciale è asciugare correttamente i capelli. Utilizza un asciugacapelli con diffusore per mantenere intatte le onde naturali, asciugando i capelli a testa in giù per una radice più voluminosa.

Tecnica di arricciatura

Arriccia i capelli prendendo piccole sezioni e alternando la direzione dei ricci per un look naturale e voluminoso.

Fissaggio

Dopo aver creato le onde, fissale con una leggera spruzzata di lacca a tenuta flessibile per una piega duratura senza appesantirla.

Cura notturna dei capelli

Per mantenere le onde anche durante la notte, raccogli i capelli in uno chignon morbido o trecce larghe, proteggendoli con una cuffia di seta.

Rinfrescare la piega

Il giorno successivo, rinfresca le onde con uno spray texturizzante o shampoo secco per ridare volume e definizione senza compromettere la forma della piega.

Protezione dagli agenti esterni

Proteggi i tuoi capelli dall’umidità e dal calore utilizzando prodotti specifici. Un siero anti-umidità può essere molto utile per mantenere le onde intatte.

Evita troppi prodotti

Utilizza i prodotti con parsimonia. Troppi prodotti possono appesantire i capelli e far perdere volume e forma alle onde. Ricorda che meno è sempre meglio!

Con questi semplici trucchetti, la tua piega mossa durerà più a lungo e potrai sfoggiare delle onde perfette e voluminose ogni giorno. Provare per credere!