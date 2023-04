Transatlantic su Netflix: il cast della serie tv

Transatlantic è una nuova serie tv, creata da Anna Winger e basata su una storia realmente accaduta, che sta per debuttare su Netflix. Scopriamo insieme il cast di questa profonda e toccante serie televisiva.

Transatlantic: il cast della serie tv



Transatlantic è una nuova serie tv, creata da Anna Winger e basata su una storia realmente accaduta, che sta per debuttare su Netflix. La data di uscita ufficiale della serie è il 7 aprile 2023. Si tratta di una storia vera, di grande impatto, che risale agli anni ’40 ed è ambientata a Marsiglia. I protagonisti sono un gruppo di ragazzi che sono diventati dei veri e propri eroi perché hanno aiutato un grande numero di profughi a scappare dalla Francia, occupata dai nazisti, per salvarsi la vita e trovare rifugio negli Stati Uniti. La nuova serie tv è stata creata da Anna Winger, già co-ideatrice d iUnorthodox, in collaborazione con Daniel Hendler. La Winger si è lasciata ispirare dalla vera storia di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell’Emergency Rescue Committee, ma anche dal romanzo della scrittrice Julie Orringer, intitolato The Flight Portfolio.

Tra gli attori protagonisti troviamo Cory Michael Smith (Gotham), Gillian Jacobs (Community) e Corey Stoll (The Strain). Smith interpreta Oscar, giornalista americano che ha studiato ad Harvard e si offre come volontario per intercettare e aiutare a scappare gli artisti sparsi per l’Europa. Jacobs avrà il ruolo di Madeline, ereditiera americana che si lancia nell’operazione di salvataggio dei profughi ideata da Oscar. Stoll interpreterà William, il console americano di Marsiglia che teme i rifugiati, visti come una minaccia ai valori americani. Il resto del cast è formato da Ralph Amoussou, Deleila Piasko, Gregory Montel, Moritz Bleibtreu, Alexander Fehling, Jonas Nay, Lolita Chammah, Luke Thompson, Jodhi May, Rafaela Nicolay ed Henriette Confurius. Presentata in anteprima all’edizione 2023 del Festival Séries Mania, la nuova serie tv debutterà su Netflix a partire da venerdì 7 aprile 2023, con ottime previsioni.

Transatlantic arriva su Netflix: di cosa parla la serie tv



La trama di Transatlantic racconta una storia realmente accaduta, di grande impatto e davvero molto profonda, che parla di coraggio e che racconta di valori importanti e di rapporti che si creano durante una fuga dalla Francia nazista. Le scene si svolgono a Marsiglia tra il 1940 e il 1941, un anno dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. La Francia era sotto invasione nazista e un gruppo di giovani ribelli, in un contesto così difficile, decide di unire le forze e di proteggere artisti, musicisti, accademici e antinazisti, insieme ad altri profughi ricercati dai tedeschi, nel tentativo di salvar loro la vita. Li aiutano a scappare via dalla Francia, per trovare ospitalità negli Stati Uniti. Vogliono semplicemente salvare vite umane che scappano dal regime di una Francia occupata dai nazisti, spinti da un forte senso di giustizia e da una grande umanità. Al contesto dell’emergenza si vanno ad aggiungere storie e pezzi di vita, una ricerca importante di normalità e la nascita di intense storie d’amore e di amicizia.