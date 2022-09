Totti cerca il dialogo con Ilary: l’indiscrezione

Secondo indiscrezioni Francesco Totti sarebbe profondamente dispiaciuto per l’intervista da lui rilasciata contro l’ex moglie Ilary Blasi e starebbe cercando di aprire un dialogo con l’ex moglie.

Francesco Totti pentito per l’intervista

Comprensibilmente Ilary Blasi non sarebbe stata affatto felice per l’intervista scandalo rilasciata dal suo ex marito al Corriere della Sera e dove, tra le altre cose, il calciatore l’ha accusata di averlo tradito e di avergli rubato dei Rolex.

La conduttrice ha preferito non replicare affermando di voler proteggere così i suoi figli e sembra che anche Totti si sia pentito per quanto affermato durante l’intervista sull’onda della rabbia. Il calciatore starebbe quindi cercando di aprire un dialogo con la sua ex moglie con cui spera di riuscire a trovare un accordo pacifico per il bene di sé stesso e dei figli. Al momento Ilary Blasi non ha rotto il silenzio in merito alla qurestione e in tanti tra i suoi fan si chiedono se prima o poi lo farà.

La conduttrice ha trascorso gli ultimi mesi tra la Croazia, la Tanzania e Cortina e secondo indiscrezioni lei e Totti si sarebbero affidati ad alcuni degli avvocati divorzisti più bravi in circolazione per cercare di risolvere quanto prima il loro accordo di divorzio.