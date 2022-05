Toto Cutugno sta male? Le indiscrezioni

Toto Cutugno sta male? Il suo storico amico e collega, Franco Fasano, ha confessato in diretta tv che avrebbe attraversato un periodo difficile.

Toto Cutugno: come sta

In tanti tra i fan di Toto Cutugno sono in attesa di sapere quali siano le condizioni dell’artista dopo che, al salotto tv di Serena Bortone, Franco Fasano ha fatto sapere che avrebbe attraversato un periodo difficile.

“Toto ha attraversato un periodo difficile della sua vita. Però ci sentiamo ancora”, ha dichiarato Fasano. L’ultimo messaggio via social di Cutugno risale alle feste pasquali e in molti si stanno chiedendo se il celebre musicista tranquillizzerà i suoi fan, impazienti di saperne di più sul suo stato di salute.

La malattia

Nel 2009 Cutugno aveva scoperto di avere un tumore e per questo era stato sottoposto a un delicato intervento.

A seguire lui stesso aveva svelato di avere difficoltà a restare per molto tempo in piedi e in tanti gli avevano inviato i loro messaggi di calore e affetto. Tra questi ovviamente vi sono stati anche gli amici, come Franco Fasano e Al Bano Carrisi, che sono rimasti accanto a Cutugno per tutto il tempo in cui ha combattuto contro il difficile male.

“Mi hanno tolto il rene destro. Non posso camminare tanto.

E mi esibisco su uno sgabello… per 3 ore in piedi non posso esibirmi. Al Bano è una delle persone più vere ed oneste che io abbia incontrato, ti dà l’amicizia”, aveva dichiarato Cutugno in seguito alla malattia e definendosi “un miracolato”.