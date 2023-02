Toteme, la giacca con sciarpa è il trend di febbraio

Con milioni di visualizzazioni sul celebre social network TikTok, la giacca con sciarpa di Totême è il capo di tendenza di febbraio. Questa giacca così originale ha davvero conquistato tutti, divenendo in breve tempo un vero e proprio oggetto del desiderio di noi donne! Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questo capo esclusivo.

Giacca con sciarpa di Totême: cos’è?

Elegante, pratica e singolare, la giacca con sciarpa di Totême è realizzata in misto lana e quindi, oltre a essere una giacca molto originale, è anche molto calda, perfetta da indossare in questa stagione. La Totême Scarf Jacket ha una sciarpa incorporata rifinita con frange in cui avvolgersi per proteggersi ancora di più dal freddo. Il design e la silhouette sono davvero unici, e rendono questa giacca davvero ideale da indossare in qualsiasi momento della giornata.

Presenta un taglio boxy, grandi tasche e le cuciture a contrasto. È chiusa da bottoni e ha le maniche larghe.

La giacca con sciarpa di Totême la troviamo in nero, in grigio melange, in grigio scuro melange e in beige. Ha davvero concquistato tutti, soprattutto la generazione z e molto spesso è finita sold out. Insomma, è il capo che non può proprio mancare nel nostro guardaroba!

Ma, di chi è il merito di questa giacca con sciarpa così originale? Il merito va al brand Totême, marchio scandinavo fondato nel 2014 da Elin Kling e Karl Lindman.

Il loro principale obiettivo è quello di riuscire a creare dei capi senza tempo, quei capi dei quali mai e poi mai potremmo stufarci. Ogni anno sono in grado di creare capi dalla forte identità, con silhouette distinte e con materiali di lusso. A ogni drop, ovvero la messa in vendita di prodotti in edizione limitata o in piccola quantità in alcuni negozi selezionati, vanno in sold out.

Giacca con sciarpa di Totême: abbinamenti e consigli

La giacca con sciarpa di Totême racchiude in sé sia il carattere cozy di un piumino sia la classe e l’eleganza di un cappotto. Può essere indossato in diverse occasioni. Per un outfit più casual questa giacca è perfetta da abbinare con un paio di jeans, un maglione e un paio di sneakers ai piedi. Se invece si vuole ottenere un look più formale è perfetta da indossare con una minigonna a pieghe, dei collant velati, un paio di ballerine o di stivali. A completare il vostro outfit non può mancare una it bag firmata con l’obiettivo di alzare il risultato finale.

Giacca con sciarpa di Totême: prezzo e dove trovarla

Questo capo lo potete innanzitutto trovare sul sito del brand Totême. La versione nera e grigio mélange, che sono tra l’altro le due più vendute, costano 800 euro. In beige e in grigio scuro mélange la trovate al prezzo di 770 euro.

Questa particolare ed esclusiva giacca la potete trovare anche in altri store di lusso, come ad esempio su MyTheresa, dove potete acquistare la Totême Scarf Jacket in grigio mélange a 800 euro, in nero invece a 770 euro.